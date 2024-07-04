Ученым Подмосковья вручили премии за коммерциализацию

Тренировку по самбо в центральном городском парке «Пехорка» провели для юных спортсменов из школы олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина в Балашихе. Занятие прошло в рамках проекта «Самбо в парках».

Основная цель мероприятия - заинтересовать молодежь спортом, чтобы к этому подключились еще родители, бабушки и дедушки. Спортсмены провели разминку, а после и отработку основных приемов в стойке и партере.

«Если дети начинают заниматься спортом, также активно к ним подключаются их родители, родственники, и даже бабушки и дедушки», - отметил депутат городского совета Балашихи Александр Бахтин.

Напомним, что проект «Самбо в парках» запустили в регионе три года назад. Все занятия проходят в парке с участием чемпионов, заслуженных мастеров спорта по самбо.

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