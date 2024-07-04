04 июля 2024, 16:57

Ученым Подмосковья вручили премии за коммерциализацию

пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Премии губернатора Московской области Андрея Воробьева за коммерциализацию научных и научно-технических результатов вручили 10 авторским коллективам Подмосковья. Ее учредили в 2020 году.

Заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева отметила, что победителями стали сотрудники известных предприятий региона, таких как «Загорский трубный завод», машиностроительное конструкторское бюро «Факел», корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и другие.

«Общая сумма составила 10 миллионов рублей. Средства предоставлены каждому коллективу в размере одного миллиона рублей» , - указала Зиновьева.

Лауреатами премии стали сотрудники предприятий и организаций из городских округов Подмосковья, таких как Жуковский, Долгопрудный, Сергиево-Посадский, Химки, Королев, Раменский, Фрязино и Красногорск. Их инновационные проекты и разработки, соответствующие приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники области, включают станцию для контроля бортового оборудования, средство измерения пропускной способности сети и другие.

Одним из получателей стала компания «Онкобокс» из Долгопрудного, разработавшая информационную платформу для персонализации лечения онкологии и поиска новых терапевтических решений. Система успешно используется в медицинских учреждениях, где помогает врачам подбирать оптимальное лечение для каждого пациента.

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Ученые Наука
04 июля 2024, 17:07
Открытую тренировку для самбистов провели в парке «Пехорка» в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Тренировку по самбо в центральном городском парке «Пехорка» провели для юных спортсменов из школы олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина в Балашихе. Занятие прошло в рамках проекта «Самбо в парках».

Основная цель мероприятия - заинтересовать молодежь спортом, чтобы к этому подключились еще родители, бабушки и дедушки. Спортсмены провели разминку, а после и отработку основных приемов в стойке и партере.

«Если дети начинают заниматься спортом, также активно к ним подключаются их родители, родственники, и даже бабушки и дедушки», - отметил депутат городского совета Балашихи Александр Бахтин.

Напомним, что проект «Самбо в парках» запустили в регионе три года назад. Все занятия проходят в парке с участием чемпионов, заслуженных мастеров спорта по самбо.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Балашиха
04 июля 2024, 17:07
Госавтоинспекторов Балашихи поздравили с профессиональным праздником
Пресс-служба администрации Балашихи
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В честь празднования 88-летней годовщины службы Госавтоинспекции отличившимся сотрудникам вручили благодарственные письма и грамоты. В мероприятие приняли участие ветераны службы.

Грамоты и благодарности и нагрудный знак «Ветеран Госавтоинспекции Московской области» вручали заместитель главы городского округа Балашиха Алексей Ковалев, депутат Московской областной Думы Владимир Шапкин, начальник отдела Госавтоинспекции Иван Теплов и начальник МУ МВД России «Балашихинское» Михаил Москаленко.

Заместитель главы городского округа Балашиха Алексей Ковалев отметил, что сотрудники круглосуточно и без выходных выполняют важную и сложную работу по охране порядка и организации безопасности в нашем округе, а все подразделения работают как один слаженный механизм для того, чтобы ДТП в Балашихе было меньше. Он пожелал полицейским профессионального роста и спокойных дорог.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил сотрудников ГАИ Подмосковья с праздником.

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ГИБДД Балашиха
04 июля 2024, 16:47
Более 217 тысяч поездок совершили на автобусах до дач в Подмосковье с апреля
АО "Мострансавто"
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Жители и гости Московской области совершили свыше 217 тысяч поездок на дачных автобусных маршрутах за три месяца. Больше всего поездок в этом году жители и гости региона совершили на маршруте № 10 в Шатуре.

Вторым по популярности стал маршрут № 51 в Орехово-Зуеве и № 21 в Раменском округе. Чаще всего пассажиры оплачивали проезд с помощью соцкарт - за указанный период было совершено более 157 тысяч транзакций. Проехать в транспорте также можно по транспортным и банковским картам.

Отмечается, что больше всего сезонных маршрутов работает в Воскресенске, Егорьевске, Ступине и Раменском округах. Они будут курсировать до СНТ до ноября.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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Дороги Автобусы
04 июля 2024, 16:36
Спортсменка из Балашихи стала призером Первенства России по легкой атлетике
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Легкоатлетка Марина Тихонова из Балашихи заняла третье место на соревнованиях. Спортсменка завоевала бронзовую медаль на Первенстве России по легкой атлетике.

Состязания проходили в Смоленске с 28 по 30 июня среди юношей и девушек до 18 лет.

Спортсменки из команды Московской области заняли почетное третье место пьедестала в эстафете 4×400 метров. Среди призеров была и воспитанница спортивной школы «Орион» Марина Тихонова.

В состязаниях за победу боролись также легкоатлеты из Балашихи Дмитрий Юрин и Софья Беспалова. В этот раз они не попали в число призеров, тем не менее спортсмены показали свое стремление, упорство и волю к победе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны , футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Балашиха

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