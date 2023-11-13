Ученым Подмосковья напомнили о возможности получить премию правительства России

Ученые смогут получить премии в размере от одного до двух миллионов рублей. Всего правительство предоставит от семи до 20 премий.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку и представить свои научные работы или разработки. Решение о предоставлении премии примет экспертное жюри. Подробнее узнать о правилах конкурса можно на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на открывшейся на ВДНХ выставке-форуме «Россия» представили весь колорит Московской области.

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