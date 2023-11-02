Ученые в Пущине получили премию за разработку новой стратегии защиты клеток головного мозга от гибели

Исследование направлено на предотвращение так называемой вторичной гибели нейронов. Часть клеток мозга погибает в момент травмы или инсульта. Помимо этого, отмирание нейронов может продолжиться в результате внутренних биологических процессов.

«На рынке не существует ни одного препарата, который можно было бы дать человеку после черепно-мозговой травмы, инсульта. Наш препарат будет минимизировать последствия и ускорять восстановление мозга после повреждения», - отметил один из авторов методики кандидат биологических наук Артем Косенков.

Ученые провели успешные исследования на клеточных моделях. Сейчас начались исследования на мышах. Под наркозом им имитируют черепно-мозговую травму, после чего вводят препарат и оценивают его эффективность.

Исследование авторского коллектива из Института биофизики клетки Пущинского научного центра биологических исследований РАН отметили премией губернатора Московской области.

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