Ученые в Пущине получили премию за разработку новой стратегии защиты клеток головного мозга от гибели
Молодые ученые Артем Косенков и Денис Ларюшкин из Пущина разработали уникальный способ защиты клеток головного мозга от гибели. Методика позволит создать препараты нового поколения, которые врачи смогут прописывать пациентам после травм или инсульта.
Исследование направлено на предотвращение так называемой вторичной гибели нейронов. Часть клеток мозга погибает в момент травмы или инсульта. Помимо этого, отмирание нейронов может продолжиться в результате внутренних биологических процессов.
«На рынке не существует ни одного препарата, который можно было бы дать человеку после черепно-мозговой травмы, инсульта. Наш препарат будет минимизировать последствия и ускорять восстановление мозга после повреждения», - отметил один из авторов методики кандидат биологических наук Артем Косенков.
Ученые провели успешные исследования на клеточных моделях. Сейчас начались исследования на мышах. Под наркозом им имитируют черепно-мозговую травму, после чего вводят препарат и оценивают его эффективность.
Исследование авторского коллектива из Института биофизики клетки Пущинского научного центра биологических исследований РАН отметили премией губернатора Московской области.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».