Ученые провели для школьников в Подольске мастер-класс по исследованию осетров

Подмосковье входит в топ-5 страны по экспорту сельхозпродуктов, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» на крупнейшей аграрной выставке «Золотая осень». У региона — собственные генетические и селекционные технологии.

Он объяснил, что сыворотку всегда превращают в бесценный продукт, если будут включены технологии.

«Это экспортный продукт - сыворотка, молочная сухая. Задача - сделать инвестиции, построить современное предприятие, которое конвертирует эту сыворотку в ценный продукт для спортивного и детского питания. Для питания тех, кто после сложных операций. Все это замкнутый цикл и безотходное производство - вот к чему мы стремимся», - заключил губернатор.

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Подмосковье входит в топ-5 страны по экспорту сельхозпродуктов, рассказал губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24» на крупнейшей аграрной выставке «Золотая осень». У региона - собственные генетические и селекционные технологии.

«Во все времена Московская область отличалась инновациями и технологиями. У нас нет столько миллионов гектаров и пашней - только технологии помогут обеспечить преимущество. Мы пятые в стране по экспорту сельхозпродукции. Стоимость тонны экспорта в мире, а Китай лидирует, - три тысячи долларов. У нас - 1,8 тысячи. Они заметная. Все это благодаря тому, что у нас есть своя селекция и своя генетика», - отметил глава Подмосковья.

Он добавил, что, лишь когда есть технологии, можно претендовать на эффективность и более низкую себестоимость.

«Это показывает и стенд с овощами „Эко-культура“. Это закрытые грунты. Мы вторые в России после Липецка по объему», - сказал Андрей Воробьев.

Кроме того, большой экспортный потенциал связан с селекцией картофеля. В Талдоме и Дмитрове работают ученые и агрономы, которые создают высокопроизводительные сорта.

Еще один проект, на который губернатор обратил внимание на выставке, - «Артфрут».

«Он достаточно свежий, потому что раньше мы не особо понимали, как можно выращивать ягоду в закрытых грунтах. Сегодня это реалии. Эта компания - лидер по импорту фруктов и ягод вообще, но импортозамещение, которое они делают, также предполагает заметные инвестиции в семена», - сказал Андрей Воробьев.

Стоит задача по строительству селекционного центра, инвестиции в который позволят выращивать подмосковные ягоды не на импортных семенах, а на собственных, объяснил Андрей Воробьев.

Московская область - номер один в России по производству сыра.