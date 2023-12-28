Ученые Подольска начали создание базы генетических данных для сохранения ценных видов рыб

«Мы работаем с микросателлитными (молекулярными) маркерами. Они обладают очень высоким разнообразием за счет своей внутренней структуры. Это позволяет определить родство. Мы нашли семь удобных для анализа участков и будем их использовать для проведения генетической паспортизации», - рассказал научный сотрудник лаборатории Николай Бардуков.

Сейчас в природе многие виды осетровых находятся на грани полного вымирания. По этой причине специалисты стараются вывести их в хозяйствах. Параллельно ученые определяют желательные генотипы для быстрого роста и массонакопления.

«Мы нашли два гена, по которым есть различия. И теперь мы сможем определить у нашей рыбы желательные генотипы. Все рыбы в нашей лаборатории чипированы, благодаря чему мы можем проследить, сколько определенная особь весила в один месяц, в год», - заявил ученый.

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