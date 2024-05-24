Ученые из Солнечногорска запатентовали новые методы лечения мозга

Федеральная служба по интеллектуальной собственности зарегистрировала патент на способ защиты головного мозга от кислородного голодания. Кроме того, ученые солнечногорского центра совместно с научно-производственным центром «МикроМир» предложили два уникальных способа профилактики инфекций у пациентов, находящихся в хроническом критическом состоянии.

«Специалисты Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Министерства науки и высшего образования Российской Федерации помогают не только в сложных клинических случаях, но и продолжают заниматься научными разработками, благодаря которым повышается эффективность методов лечения граждан», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Центр создан в 2013 году для оказания помощи пациентам с тяжелыми повреждениями головного мозга. Учреждение оснащено современной техникой. В нем есть отделения нейрореанимации, неврологическое отделение нейрореабилитации, нейрооперационная, кабинеты с аппаратами на основе биологической обратной связи, залы лечебной физкультуры, лечебные бассейны, лаборатория восстановления движения.

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