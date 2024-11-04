04 ноября 2024, 21:37

Ученые из Подольска выступили на конференции с докладом о генетике коров

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Ученые Федерального исследовательского центра животноводства имени Льва Эрнста в Подольске приняли участие в ХII Межрегиональной конференции «Археология: история и перспективы» в Ярославле. Они выступили с докладом о генетике коров.

На пленарном заседании конференции с докладом «Коровы в средневековом Ярославле и их генетический анализ: поиск исторических корней современной ярославской породы и взгляд в будущее» выступили директор центра имени Льва Эрнста, академик Российской академии наук Наталия Зиновьева и старший научный сотрудник лаборатории функциональной и эволюционной геномики животных, доктор биологических наук Александра Абдельманова.

Это исследование они разработали совместно с учеными Института Археологии Российской академии наук: заместителем директора, кандидатом исторических наук Асей Энговатовой и старшими научными сотрудниками лаборатории естественнонаучных методов в археологии кандидатом биологических наук Екатериной Антипиной и кандидатом исторических наук Лилией Яворской​​.

Подольские ученые рассказали о демографической истории ярославского скота на основании молекулярно-генетических исследований археологических, музейных и современных образцов. Эту работу проводят на средства грантов Российского научного фонда. В рамках программы развития Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных ученые обеспечивают гарантированное долгосрочное сохранение образцов генного материала ярославского скота.

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Подольск Животные
04 ноября 2024, 21:20
Сценку с Мининым и Пожарским показали ко Дню народного единства в Подольске
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В Доме культуры «Машиностроитель» ко Дню народного единства прошел театрализованный концерт. Зрителям показали историческую сценку с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским.

В честь Дня народного единства творческие коллективы Дома культуры «Машиностроитель» присоединились к всероссийской акции «Едины - непобедимы». Ребята из разных ансамблей вместе с гостями мероприятия исполнили гимн России.

Участниками праздничного концерта стали коллективы муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры имени 1 мая» структурного подразделения Дома культуры «Машиностроитель» и Дома культуры «Металлург». Также творческие номера зрителям представили студия эстрадного вокала «Конфетти», образцовый коллектив «Музыкально-хоровая студия „Созвучие“», народный коллектив «Хореографический ансамбль народного танца „Климовчанка“» и другие.

Все желающие поучаствовали в мастер-классе по росписи дымковской игрушки и декору кокошника.

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Праздники Подольск Концерты История
04 ноября 2024, 19:03
Ученые из Серпухова разработали лекарство против тяжелых инфекций
Фото: М.Панина
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Ученые Большого Серпухова разработали новое средство для борьбы с супербактериями для лечения инфекций. Эти бактерии выработали иммунитет к антибиотикам, поэтому против них не работало ни одно лекарство.

Появление супербактерий - вызов медицине. Антибиотики, антисептики и препараты на основе протеолитических ферментов бессильны против них.

Новое средство для терапии гнойно-воспалительных поражений кожи не имеет аналогов. Формулу разработали пущинские ученые, и лекарство способно справиться с бактериями, которые образуют гнойники и незаживающие раны.

«Наш препарат обладает двойным эффектом - это лизис антибиотико-резистентной микрофлоры и удаление токсинов и некротических тканей из раны, что способствует её заживлению», - сообщила старший научный сотрудник лаборатории биохимии клеточной поверхности микроорганизмов ИБФМ РАН Ирина Кудрякова.

Перспективной субстанцией стали ферменты бактерии Лизобактер, которую пущинские ученые смогли выделить из воды еще в 1975 году. На ее основе был создан препарат «Лизоамидаза». Он был популярен в 1980-х годах. У истоков стояли член-корреспондент Игорь Кулаев и доктор биологических наук Ольга Степная.

Сейчас лекарства на рынке больше нет. Команда современных ученых по руководством Натальи Леонтьевской работает над созданием более совершенного средства.

«Лизоцим значительно уступает в активности и спектре действия бактериолитическим ферментам грамотрицательной бактерии, которой занимаемся мы. Однако бактериолитические ферменты грамотрицательных бактерий сложно получать. Нам удалось первыми в мире разработать гомологичную систему экспрессии для наработки ферментов в большом количестве, что позволило их хорошо изучить и разработать на их основе антимикробные препараты нового поколения», - рассказала Ирина Кудрякова.

Исследование получило грант и стипендию президента России, премию губернатора Московской области Андрея Воробьева , медаль Российской академии наук. Работу отметили специальным призом в рамках Конкурса для молодых ученых, приуроченного к 300-летию Российской академии наук.

Лабораторный образец доказал эффективность, и теперь нужно пройти клинические исследования, чтобы лекарство появилось в аптеках и помогло миллионам людей.

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Серпухов Ученые
04 ноября 2024, 17:50
Журналист «Комсомолки» подарил книги детям из семейного центра под Коломной
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В семейном центре «Вдохновение» коломенского села Непецино живут дети из Курской области. Специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Рогоза приехал в Коломну, чтобы навестить ребят и подарить им книги.

Журналист «Комсомольской правды» Александр Рогоза встретился с воспитанниками семейного центра «Вдохновение». Он рассказал ребятам из Курской области о своей книге «Добруши и кошули. Тайна башни». Ее и набор других книг для детей разных возрастов сотрудники «Комсомолки» передали в библиотеку семейного центра. Это пособия по рукоделию, кулинарии, истории, а также сборник русских народных сказок для самых маленьких.

В свою очередь, ребята вручили корреспонденту рисунок, на котором изобразили букет цветов у окна.

«Он очень теплый, душевный. Теперь этот рисунок висит на стене в моем кабинете. На добрую память», - поделился Александр Рогоза.

Напомним, в августе 2024 года в Коломну из Курской области приехали 34 ребенка в возрасте от четырех до 17 лет. На базе семейного центра «Вдохновение» для них организовали пункт временного размещения. Детей и сопровождающих их взрослых поселили в семейных блоках с двухместными и трехместными комнатами.

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Книги Коломна Дети Курская область
04 ноября 2024, 17:44
Ученики школы № 1 в Дмитрове отправили гуманитарную помощь участникам СВО
Дмитровская школа № 1
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Ученики Дмитровской школы № 1 отправили гуманитарную помощь участникам специальной военной операции, которые защищают границы Курской области. Посылку доставят бойцам 155 полка морской пехоты.

Школьники, педагоги и родители собрали 30 коробок с продуктами питания, вещами, средствами личной гигиены, утеплителем, сухими шампунями и маскировочными сетями. В каждую посылку они положили письмо. Груз уже отправили военнослужащим.

«Мы всегда готовы оказать всю необходимую помощь участникам специальной военной операции, которые сейчас защищают нас от неофашистов. Мы твердо уверены, что скоро - победа!» - сказала одна из учениц Дмитровской школы № 1.

Они поблагодарили М. В. Васюкова, который доставил груз.

Следующую партию школьники отправят в прифронтовой госпиталь.

«Очень важно, чтобы наши защитники чувствовали тепло дома и нашу поддержку, и поэтому мы всегда готовы поддержать наших героев. Только вместе мы одолеем врага!» - прокомментировала временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Оксана Котова.

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Школы Дмитров

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