Ученые из Дубны обнаружили новые виды микроорганизмов в недрах Кавказа

Эти находки помогут расширить знания о биоразнообразии глубоких подземных экосистем, механизмах адаптации микроорганизмов к экстремальным условиям и их потенциальном применении в биотехнологиях и очистке загрязненных сред.

Подземные гидротермальные системы, несмотря на труднодоступность, представляют огромный интерес для ученых. Баксанская нейтринная обсерватория, расположенная в ущелье Кавказского хребта, предоставляет уникальную возможность для изучения экстремофилов - микроорганизмов, способных выживать в экстремальных условиях. Это исследование открыло новые перспективы для изучения их биологического разнообразия и биотехнологического потенциала.

В результате анализа проб, собранных из неиспользуемого тоннеля обсерватории, ученым удалось восстановить 19 высококачественных геномов. Все они теперь зарегистрированы в открытой базе данных GenBank Национального института здоровья США, что делает их доступными для дальнейших исследований учеными со всего мира.

Исследование проводилось при поддержке Российского научного фонда, а его авторами стали Кирилл Тарасов, Елена Кравченко, Михаил Зарубин и Алена Яхненко.