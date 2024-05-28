Учения спасателей пройдут на полигоне центра МЧС в Ногинске

Особое внимание в рамках салона уделено детской программе. Маленьких посетителей ждет настоящий праздник. Можно будет научиться пользоваться огнетушителем, примерить одежду пожарного и ощутить себя пилотом воздушного судна.

«Комплексная безопасность - это всегда масштабно и зрелищно. Это яркие впечатления, незабываемые эмоции. Это семейное мероприятие, на котором будет интересно и взрослым, и детям», - рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Вход на показательные выступления свободный - 1 июня с 9:30 до 10:30.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил развитие сотрудничества между Подмосковьем и Узбекистаном.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Масштабные учения объединят российских спасателей и пожарных, а также коллег из государств-участников БРИКС+. Специалисты продемонстрируют возможности по спасению и тушению с воздуха, наземной группировкой с применением современного спецоборудования и техники, в том числе вертолетов, беспилотных воздушных судов, робототехнических комплексов.