28 ноября 2023, 19:29

Учения под контролем главы МЧС прошли на федеральной трассе в Подмосковье

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Под личным контролем главы МЧС России Александра Куренкова на трассе М-11 «Нева» прошли учения. Их провели на территории Подмосковья, а также столицы, Ленинградской, Новгородской, Тверской областей и Санкт-Петербурге.

«На одной из основных автомобильных магистралей нашей страны важно обеспечить безопасность дорожного движения и минимизировать риски возникновения аварий, особенно в осенне-зимний период. В случае необходимости мы должны оперативно реагировать на любые угрозы и вызовы», - рассказал Куренков.

На 97-м километре ФАД М-11 в Клину отработали ликвидацию заторов из-за ДТП вследствие гололедицы. В пробке встали около тысячи машин, 200 грузовиков и 40 автобусов. К учениях привлекли силы «Мособлпожспаса», аварийно-спасательные формирования Клина и Солнечногорска.

В мероприятии принял участие 71 человек и 33 спецмашины. Поставленные адачи выполнили.

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Спасатели МЧС РФ
28 ноября 2023, 19:44
Пробки на дорогах Подмосковья вечером 28 ноября оценили в 6 баллов
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Во вторник вечером, 28 ноября, пробки на дорогах в Московской области оценили в шесть баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Заторы наблюдаются на Ленинградском, Новорязанском, Ярославском, Киевском, Дмитровском и Каширском шоссе, на ЦКАД в районе деревни Павловское и поселка Большие Вяземы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

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Пробки Дороги
28 ноября 2023, 19:26
«Россети» начали реконструкцию магистральной ЛЭП в Подмосковье
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Энергетики приступили к реконструкции кабельно-воздушной линии электропередачи «Пахра — Ступино». Эта магистральная ЛЭП обеспечивает электроснабжение городского округа Ступино и особой экономической зоны «Ступино Квадрат», сообщила пресс-служба «Россетей».

В рамках реконструкции специалисты заменят более 70 металлических решетчатых опор. На их месте появятся новые конструкции, разработанные в России. Стоимость замены ЛЭП составит 332 миллиона рублей.

Современные опоры обладают высокой прочностью и могут выдерживать порывы ветра более 30 метров в секунду. Благодаря конструктивным особенностям ЛЭП упростят процесс их монтажа - для перевозки секций не придется использовать длинномерную технику.

Протяженность магистрали «Пахра - Ступино» составляет 60,2 километра. Она снабжает электроэнергией более 120 тысяч жителей городского округа, а также индустриальную площадку «Ступино-Квадрат».

Ранее специалисты «Россетей» заменили шесть трансформаторов в Солнечногорске. Энергетики реконструировали воздушную линию, которая обеспечивает подачу электричества в деревни Ложки, Гончары и Пешки.

Электричество Ступино
28 ноября 2023, 18:36
Подмосковные студенты прошли в финал всероссийского конкурса молодых управленцев
Пресс-служба Минсельхозпрод МО
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Финал всероссийского конкурса молодых управленцев «Лидеры села» состоялся в ноябре, собрав 150 лучших участников по итогам двух этапов дистанционного конкурсного отбора. Представители Московской области показали хорошие результаты и заняли призовые места.

«Всего в этом году для участия в конкурсе „Лидеры села“ зарегистрировалось более 14 тысяч человек из 89 субъектов Российской Федерации, а трое юных специалистов из Московской области вышли в финал конкурса», - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

В финал конкурса прошли три представителя Подмосковья: Дарья Глушенкова из НИУ ВШЭ по специальности «Городское планирование», Елизавета Любимова - заместитель директора МУК «СДК „Быково“» и Даниил Фофлин- инженер военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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Сельское хозяйство Студенты
28 ноября 2023, 18:22
Импортозамещающее производство стройматериалов запустили в Дубне
ОЭЗ "Дубна"
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Компания «Беролюкс» построила производственный цех в ОЭЗ «Дубна». На предприятии будут изготавливать импортозамещающие строительные поликарбонат и полипропилен.

Ожидается, что ежегодный объем выпускаемой продукции будет достигать 24 тысяч тонн, а готовые изделия будут поставлять в строительные торговые сети.

Общий размер инвестиций в проект составил около миллиарда рублей, а его реализация позволила создать в округе 120 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев перечислил меры поддержки правительства Московской области, направленные на приток инвесторов в регион.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Импортозамещение

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