28 февраля 2024, 10:42

Учения по устранению аварий на теплосетях прошли в Воскресенске

Телеканал «360»
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Совместные учения областных и местных аварийно-восстановительных бригад по устранению аварий на теплосетях прошли в Воскресенске. Им предстояло в кратчайшие сроки наладить подачу коммунальных услуг жителям и устранить аварию на теплосетях в Лопатинском микрорайоне.

Плановые учения инициировало Министерство энергетики Московской области для организации взаимодействия областных аварийных бригад, воскресенского филиала «Газпромтеплоэнерго» и управляющей компании «Наш дом Воскресенск». По легенде учений, из-за технологических нарушений на инженерных сетях по адресу Центральная, 30б прекратилось горячее теплоснабжение в жилых домах. Участникам учений нужно было в кратчайшие сроки устранить проблему.

«Для этих целей мы будем прокладывать байпасную линию. Это обводная линия, по которой будет подаваться водоснабжение жителям многоквартирных домов. По легенде нашего учения участок горячего теплоснабжения составляет около 100 метров», - рассказал заместитель директора Московской областной аварийно-восстановительной службы Федор Житарюк.

Прокладка байпасной линии и ее заполнение заняли более часа. После восстановительных работ нужно было проверить показатели теплоснабжения в квартирах жителей. Оперативная группа проконтролировала также температурные показания на вводе в дом. Специалисты спустились в подвальное помещение, подключенное к сетям, на которых проводились работы.

«Спасибо огромное правительству и губернатору за возможность проведения учений на нашей территории. Самое главное - чтобы дома оставались в тепле. Данные учения направлены на отработку всех действий структурных подразделений как областного, так и нашего муниципалитета», - отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Во время совместных работ бригады получили новые практические навыки и выработали единый подход к устранению коммунальных аварий.

«Основная задача данного практического занятия - чтобы наши муниципалитеты, чтобы наши ресурсоснабжающие организации, когда происходит какая-либо утечка, пользовались той схемой, которую мы сегодня показали. Подключили гибкий шланг, который быстро подготавливается, тогда можно делать большие ремонтные работы за несколько часов», - добавил советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Воскресенск
28 февраля 2024, 11:36
Почти 110 тысяч жителей Подмосковья обратились к Telegram-боту по медпомощи со дня его запуска
Пресс-служба Министерства здравоохранения МО
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Жители Подмосковья могут записаться к врачу, на диспансеризацию или вызвать специалиста на дом при помощи Telegram-бота Денис. Он также собирает жалобы пациентов на здоровье и просит оценить качество визита. Им уже воспользовались почти 110 тысяч раз.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, с конца прошлого года бот проводит опрос пациентов перед записью к врачу, чтобы удобнее и быстрее собрать анамнез.

«С конца прошлого года чат-бот проводит опрос пациентов по жалобам на самочувствие перед записью к медицинскому специалисту. При этом весь анамнез попадает в электронную медицинскую карту, и на приеме врач видит симптомы, а значит, сможет быстрее заполнить историю болезни и больше времени уделить пациенту. Сервисом воспользовались коло 40 тысяч пациентов», - сказала она.

Самыми популярными разделами бота стали запись на прием к специалисту и вызов врача на дом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Врачи
28 февраля 2024, 11:26
Набор учеников в новую школу в микрорайоне Катюшки стартовал в Лобне
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Новая школа на 2200 мест строится в микрорайоне Катюшки в Лобне. Это будет одно из крупнейших образовательных учреждений Подмосковья. Открытие запланировано на 1 сентября, но уже сейчас начался набор учеников.

Заместитель главы городского округа Лобня по вопросам образования Ирина Салыгина рассказала, что началась предварительная запись на 2024-2025 учебный год.

В новой школе обустроят блоки начальной, основной и старшей школ. Там будет два спортивных и актовый залы, лаборатории и мастерские, библиотека с IT-зоной, кабинеты логопеда, медсестры и психолога. Сейчас рабочие приступили к устройству фасадов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Заместитель главы городского округа Лобня по вопросам образования Ирина Салыгина рассказала, что началась предварительная запись на 2024-2025 учебный год.

В новой школе обустроят блоки начальной, основной и старшей школ. Там будет два спортивных и актовый залы, лаборатории и мастерские, библиотека с IT-зоной, кабинеты логопеда, медсестры и психолога. Сейчас рабочие приступили к устройству фасадов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Лобня Школьники
28 февраля 2024, 11:25
Прием заявок на участие в региональном этапе конкурса «Семья года» начался в Подмосковье
Медиасток.рф
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Жителей Подмосковья приглашают на региональный этап всероссийского конкурса «Семья года». Подать заявку на участие в конкурсе можно с 4 марта по 14 апреля. Конкурс направлен на повышение престижа семейных ценностей, ответственного родительства и традиций воспитания детей.

«Всероссийский конкурс „Семья года“ уже стал доброй традицией. Ежегодно активное участие в конкурсе принимают порядка 100 наших семей, занимая призовые места», - прокомментировала министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

В этом году поучаствовать можно в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья» и «Семья - хранитель традиций». Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте.

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Семья
28 февраля 2024, 11:13
Администрация Лобни взяла под контроль устранение протечек кровель в жилых домах
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Управляющие компании в Лобне помогут горожанам в устранении протечек в квартирах после таяния снега на крышах домов. Составление актов и выплаты жителям находятся на контроле администрации.

Сейчас ведется расчистка крыши дома № 1 на улице Маяковского. Подрядчик начал локальный ремонт кровли над вторым и четвертым подъездами.

По просьбе жителей дома № 7 на улице Чкалова специалисты также почистили мягкую кровлю и сбили наледь. Представители администрации также оценили объем работ по устранению течи на крыше дома № 6 на улице Чайковского.

«Управляющие компании должны понять, что дешевле вовремя чинить и чистить крыши, чем возмещать ремонт квартир», - отметила Анна Владимировна.

Обращения по протечкам крыш можно по-прежнему оставлять в Telegram-канале Анны Кротовой. Заместители главы округа еженедельно проводят обходы территорий, закрепленных за ними.

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Глава городского округа Лобня Анна Кротова лично проконтролировала исполнение заявки жителей дома № 10 на улице Туголукова.

«Познакомилась с Максимом и Екатериной. В этом районе много старых зданий, но конкретно в этом доме не так давно был сделан капремонт, в том числе кровли. Вместе с представителями управляющей компании осмотрели протечку на стене. Проблему должна решить прочистка водостока, а когда потеплеет, управляющая компании перенесет трубу, чтобы в дальнейшем ситуация не повторялась», - рассказала глава Лобни.

ЖКХ Лобня

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