Учения по устранению аварий на теплосетях прошли в Воскресенске

Плановые учения инициировало Министерство энергетики Московской области для организации взаимодействия областных аварийных бригад, воскресенского филиала «Газпромтеплоэнерго» и управляющей компании «Наш дом Воскресенск». По легенде учений, из-за технологических нарушений на инженерных сетях по адресу Центральная, 30б прекратилось горячее теплоснабжение в жилых домах. Участникам учений нужно было в кратчайшие сроки устранить проблему.

«Для этих целей мы будем прокладывать байпасную линию. Это обводная линия, по которой будет подаваться водоснабжение жителям многоквартирных домов. По легенде нашего учения участок горячего теплоснабжения составляет около 100 метров», - рассказал заместитель директора Московской областной аварийно-восстановительной службы Федор Житарюк.

Прокладка байпасной линии и ее заполнение заняли более часа. После восстановительных работ нужно было проверить показатели теплоснабжения в квартирах жителей. Оперативная группа проконтролировала также температурные показания на вводе в дом. Специалисты спустились в подвальное помещение, подключенное к сетям, на которых проводились работы.

«Спасибо огромное правительству и губернатору за возможность проведения учений на нашей территории. Самое главное - чтобы дома оставались в тепле. Данные учения направлены на отработку всех действий структурных подразделений как областного, так и нашего муниципалитета», - отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Во время совместных работ бригады получили новые практические навыки и выработали единый подход к устранению коммунальных аварий.

«Основная задача данного практического занятия - чтобы наши муниципалитеты, чтобы наши ресурсоснабжающие организации, когда происходит какая-либо утечка, пользовались той схемой, которую мы сегодня показали. Подключили гибкий шланг, который быстро подготавливается, тогда можно делать большие ремонтные работы за несколько часов», - добавил советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник.

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