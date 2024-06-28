Учения по тушению пожара прошли в «Мособлпожспасе» в Шаховской

Работники «Мосавтодора» восстановили поврежденные искусственные неровности, которые обнаружили во время проверки региональных дорог в шести муниципалитетах, в том числе и в Одинцовском округе. Ремонтные работы выполнили на Трехгорной улице в микрорайоне Трехгорка Одинцовского района.

Искусственная неровность представляет собой преграду, созданную на дорогах с целью заставить водителей уменьшать скорость в местах, где собираются люди. Этот объект также известен как «лежачий полицейский» или просто «лежак». Основная задача этих «лежачих полицейских» - уменьшить число аварий в опасных местах путем принудительного снижения скорости движения транспортных средств.

Работы по ремонту и замене неровностей сотрудники «Мосавтодора» проводят оперативно - такие неисправности опасны как для пешеходов, так и для автомобилистов.

Модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

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