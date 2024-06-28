Учения по тушению пожара прошли в «Мособлпожспасе» в Шаховской
Сотрудники «Мособлпожспаса» провели учения по тушению пожара в кинотеатре в Шаховской. По сценарию огонь вспыхнул в зрительном зале из-за замыкания электропроводки. В здании остались два человека, которые не смогли покинуть помещение самостоятельно.
По словам заместителя начальника территориального управления № 3 Алексея Иванова, пожарные быстро вывели условных пострадавших из здания.
«По дополнительной вводной одному из газодымозащитников стало плохо, ему на помощь было отправлено резервное звено службы ГДЗС, которое в короткий срок обнаружило и эвакуировало огнеборца, после чего тот был также передан бригаде медиков», - рассказал Иванов.
Он добавил, что условный пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. В тренировке принимали участие 35 человек личного состава и 10 единиц техники.
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