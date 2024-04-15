Учения по тушению лесного пожара прошли в Дмитровском городском округе

Специалисты закрепили навыки применения противопожарного оборудования и инвентаря, а также отработали слаженность действий служб при возникновении лесного пожара.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: физические лица заплатят - от 15 до 60 тысяч рублей, должностные лица - от 30 до 110 тысяч рублей, юридические лица - от 100 тысяч до двух миллионов рублей. В отдельных случаях возможно лишение свободы на срок от восьми лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в регионе.

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