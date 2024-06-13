13 июня 2024, 22:36

Учения по срочному восстановлению электроснабжения после аварии провели в Клину

Россети Московский регион
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Масштабная противоаварийная тренировка по отработке взаимодействия при ликвидации последствий массовых отключений электричества прошла на базе филиала компании «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» в Клину. Руководил учениями вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин.

В мероприятии приняли участие представители различных служб и ведомств, а также энергетических компаний. Главная цель тренировки - отработать оперативное взаимодействия между всеми структурами, которые участвуют в восстановлении электроснабжения потребителей, нарушенного вследствие аварии на питающем центре ПС 110 киловольт.

По словам Хромушина, чтобы потребители не чувствовали дискомфорта, крайне важно ликвидировать последствия аварий в максимально сжатые сроки. Все уровни, в том числе сетевые организации и муниципальные службы, должны оперативно обеспечивать устойчивое электроснабжение жилых домов, социальных объектов, объектов ЖКХ, в частности, котельных и водозаборных узлов, особенно зимой.

По сценарию произошло массовое отключение электричества в клинском городском поселении Высоковск - 151 населенный пункт. Это более 45 тысяч человек, 159 социально значимых объектов.

Компания «Россети Московский регион» оперативно отправила 50 передвижных электростанций 30 киловатт-час и выше с общей мощностью 16 800 киловольт-апмер для восстановления электроснабжения потребителей.

Учения прошли успешно - все поставленные задачи участники тренировки успешно выполнили.

«У нас есть целый ряд вопросов в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду по электро- и теплоснабжению, которые мы должны отработать в течение летнего периода, поэтому такие тренировки крайне важны, мы их будем проводить регулярно как с сетевыми, так и с тепловыми организациями в разных муниципалитетах Московской области», - заключил Хромушин.

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Клин ЖКХ Ремонтные работы
13 июня 2024, 23:17
Более 1,5 миллиона поездок на автобусах Подмосковья зафиксировали в День России
Пресс-служба Минтранса МО
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Более 1,5 миллиона раз жители и гости Подмосковья воспользовались общественным транспортом в День России. Из них 974 тысячи — пассажиры проехали на автобусах Мострансавто.

«В честь праздника наши перевозчики раздали пассажирам более двух тысяч лент с триколором на автовокзалах, автостанциях, остановках и в автобусах», - рассказал заместитель председателя правительства Московской области - министр транспорта региона Алексей Гержик.

Самым популярным стал маршрут автобуса № 368 «станция МЦД Долгопрудная - Москва». На нем зафиксировано порядка 11,5 тысячи поездок.

Среди способов оплаты в автобусах в праздничные дни лидируют социальные карты жителя Московской области и москвича - более 697 тысячи транзакций.

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Праздники Автобусы МЦД
13 июня 2024, 22:26
Недоношенного ребенка спасли в перинатальном центре в Видном
Медиасток.рф
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Врачи перинатального центра в Видном на протяжении почти четырех месяцев выхаживали новорожденную девочку с критической массой тела. Ее вес составлял всего 590 граммов.

Будущая мама, обратившись в женскую консультацию по месту жительства, узнала, что ее беременность будет непростой из-за проблем с плацентой и пуповиной. На 28-й неделе беременности на свет появилась маленькая Варя. Ее рост составлял всего 28 сантиметров.

Малышка проходила лечение в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных, а затем в отделении патологии недоношенных детей. После того, как ребенок набрал около 2,5 килограмма состоялась выписка.

Через две недели после выписки малышка вместе с родителями вернется на осмотр в катамнез. Врачи проведут коррекцию питания и курса реабилитации в амбулаторных условиях.

Напомним, что перинатальный центр отметил свое 11-летие. Медицинское учреждение оснащено современным оборудованием и в нем работают квалифицированные специалисты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Врачи Видное
13 июня 2024, 22:23
Школьница из Балашихи набрала 200 баллов на ЕГЭ по двум предметам
Медиасток.рф
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Ученица школы из Балашихи стала первой мультибалльницей. Она набрала 100 баллов по двум предметам на едином государственном экзамене.

Милана Нисамбаева, ученица школы № 7. Она стала первая мультибалльницей из Балашихи в этом году. Девушка набрала 100 баллов по русскому языку и литературе.

За время обучения Милена достигла больших успехов в учебе: стала призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе, регионального этапа всероссийского конкурса сочинений, олимпиады «Высшая проба» по русскому языку, стала претендент на медаль «За особые успехи в учении» первой степени.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем защиты детей.

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ЕГЭ Школы Балашиха
13 июня 2024, 22:23
Первые паспорта в торжественной обстановке вручили 13 подросткам в Балашихе
Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
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Глава Балашихи Сергей Юров вручил 13 паспортов. Свой первый документ ученики получили в торжественной обстановке в администрации округа.

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров поздравил школьников с их четырнадцатым днем рождения и вручил первые паспорта гражданина Российской Федерации. Торжественную церемонию организовали в зале администрации.

«Сегодня у вас важное и значимое событие. От лица губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и администрации округа хочу вас поздравить. России нужны люди, которые каждый день своим трудом будут делать нашу страну лучше. Будущее России в ваших руках. Растите настоящими патриотами. Ставьте самые амбициозные цели. У вас все получится. С праздником!» - сказал Сергей Юров.

Мероприятие прошло в рамках акции «Мы - граждане России!», которое реализуется общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых». Его главная задача: сделать вручение паспорта значимым событием в жизни детей и воспитать в них чувство патриотизма.

Совместно с председателем Совета регионального отделения «Движение первых» в Московской области Юрием Макеевым глава вручил подросткам 13 документов.

«В Балашихе особое внимание уделяют воспитательным и молодежным проектам. Ориентиры стоят правильные. Это служит хорошей атмосферой среди школьников и балашихинских семей. В Балашихе хочется жить. И это здорово!» - сказал Юрий Макеев.

С начала текущего года в офисах МФЦ Балашихи всего гражданами получено 6913 паспортов. Жителям, достигшим 14-летнего возраста выдали 2428 паспортов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей региона с Днем защиты детей.

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Паспорта Балашиха

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