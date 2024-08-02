Учения по предотвращению очага бешенства прошли в Подмосковье

Мастер-класс для участников фотоконкурса «Я люблю Мытищи» прошел в округе. Его провела фотограф Анастасия Аксенова.

Занятие «Язык света и язык тела» по женскому портрету прошло в фотостудии «Малина». Его организовала комиссия по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты городского округа Мытищи. Фотографы смогли сделать художественный женский фотопортрет и задать вопросы опытному фотографу-портретисту Анастасии Аксеновой.

«Мне не хватало знаний в области именно женского портрета. И эта встреча - невероятная удача! На ней я смогла проникнуться новым для себя направлением в фотографии», - поделилась участница мастер-класса Татьяна Товпеко-Першина.

В рамках фотопроекта «Я люблю Мытищи» пройдет еще несколько бесплатных лекций. Записаться на них можно в чате «Фотографы Мытищ» в мессенджере WhatsApp. Кроме того, фотолюбители могут прислать свои карточки на конкурс «Я люблю Мытищи». Прием заявок продлен до 11 августа. Возраст участников - от 14 лет и старше.

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