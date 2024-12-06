Учения по ликвидации разлива нефтепродуктов провели в Звенигороде

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По легенде, произошла разгерметизация емкости с дизельным топливом. В задачу спасателей входило молниеносное реагирование, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды и вреда здоровью людей.

Газоспасатели надели дыхательные аппараты и костюмы химзащиты и направились в зону проведения работ. Они провели разведку, обнаружили пострадавшего с признаками отравления и эвакуировали его в безопасное место, где передали сотрудникам скорой помощи.

Далее работники установили заграждению и сорбирующие боны. Для нейтрализации опасного воздействия нефтепродуктов распылили специальный сорбент.

Руководство отметило, что участники тренировки показали высокий уровень профессионализма, слаженность и умение оперативно принимать решение, доказав готовность к выполнению задач.