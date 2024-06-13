Учения по ликвидации очага гриппа птиц прошли в Клину

Читайте нас в:

Плановые мероприятия провели представители ветстанции в Солнечногорске и ветеринарной лечебницы в Клину. В учениях также приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области - главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Воскресенский, глава Клина Алена Сокольская, заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Владимир Менякин и другие.

По итогам прошедших учений все действия участников тренировки признали скоординированными и высокопрофессиональными.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».