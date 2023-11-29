Учения по эвакуации прошли для пожарных и спасателей в Звенигороде

Местом для тренировки выбрали учреждение социального обслуживания Московской области, которое расположено в Звенигороде.

«По замыслу возгорание произошло в одном из корпусов на 5-м этаже в результате условного падения беспилотника. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация и включилась система оповещения. Персонал и воспитанники центра без паники эвакуировались в безопасное место. Прибывшие к месту работники пожарно-спасательной части сформировали звено газодымозащитников, провели разведку, поиск возможных пострадавших и ликвидировали очаг возгорания», - рассказал начальник пожарно-спасательной части № 318 Сергей Жучков.

Он также отметил, что возгорание может произойти на любом объекте, поэтому важно знать правила эвакуации при пожаре и отрабатывать навыки на тренировках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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