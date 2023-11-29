29 ноября 2023, 13:07

Учения для пожарных прошли в Орехово-Зуеве

ГКУ МО "Мособлпожспас"
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Сотрудники 248-й, 250-й и 301-й пожарно-спасательных частей «Мособлпожспас» прошли тактические учения на складе в Орехово-Зуеве 28 ноября.

Как рассказали в ведомстве, спасатели тушили условный пожар на территории индустриального парка в деревне Кабаново. По словам заместителя начальника теруправления № 7 Алексея Зайцева, по замыслу возгорание произошло на складе рулонного текстиля. Огонь мог перейти на соседнее производство пластиковой продукции для ванных комнат. Сотрудников эвакуировали, но два человека не успели покинуть здание.

«Прибыв на место указанного адреса, работники противопожарно-спасательной службы сформировали звенья газодымозащитной службы и приступили к разведке, поиску и спасению условно пострадавших. На месте условного возгорания специалисты развернули оперативный штаб пожаротушения. Огнеборцы приступили к тушению условного пожара и успешно выполнили поставленные задачи», - сказал он.

Всего в учениях задействовали 11 машин и свыше 30 человек.

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Спасатели Пожары Орехово-Зуево
29 ноября 2023, 14:26
Производитель обоев из Балашихи запустил сервис примерки с помощью QR-кодов
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Компания «Палитра» из Балашихи запустила новый сервис по виртуальной примерке своих обоев в интерьере. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сервис позволит создавать уникальные QR-коды для каждого артикула из каталога товаров. Функцию оценят продавцы-консультанты обойных магазинов, а также сами покупатели и оптовые закупщики.

Фабрика «Палитра» - одно из крупнейших предприятий по производству виниловых обоев в России. На предприятии есть собственная лаборатория, где проводятся испытания по стандартам ГОСТ. В ассортименте фабрики более 2,5 тысячи наименований обоев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

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Балашиха
29 ноября 2023, 14:26
Игровую площадку для отдыха открыли в ЖК «Люберцы парк» в Подмосковье
Компания ПИК
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Игровую площадку для отдыха, пикников и занятий спортом открыли в ЖК «Люберцы парк». Ее возвела компания «ПИК», сообщили в министерстве жилищной политики Московской области.

На площадке появились карусели, качели и батуты из натуральных материалов. Пространство поделили на три зоны. В первой разместили природный «сенсорный сад». В нем посадили липы и яблони, рябинник и гортензии и организовали газон. В этой части можно отдохнуть на скамейках.

В спортивной зоне обустроили пространство для занятий спортом, активными играми, место для занятий йогой и воркаутом. В зоне «Пикник» высадили клены и рябины для отдыха, там же установили оборудование для пикника.

На площадке спроектировали прогулочный маршрут и три сада: «Семейный» для детей до четырех лет, «Игровой» - пятилетних малышей и «Для старших 60 ».

В ЖК «Люберцы парк» работают детский сад на 220 мест и детская поликлиника на 155 посещений в смену. Там же строят еще один детсад на 350 мест и школу на 1170.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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Благоустройство Люберцы
29 ноября 2023, 14:22
Инспекторы эконадзора потребовали прекратить захламление берегов реки в Истре
Фото Минэкологии МО.
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Минэкологии Подмосковья предостерегло владельцев участка в деревне Мансурово Истринского округа от загрязнения земель. Ранее в ведомство поступила информация о проведении незаконных работ в водоохранной зоне реки Молодильни.

«По данному факту проведены надзорные мероприятия. Установлено, что на земельном участке, принадлежащем троим гражданам, ведется строительство магазина», - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Владельцам объявили предостережение, а также потребовали не допускать нарушений Водного кодекса России, ограничивающего хозяйственную деятельность в водоохранных зонах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что на территории Подмосковья появятся семь новых лесопарков. Также в регионе продолжается работа по очистке лесов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология
29 ноября 2023, 14:19
Производство полимерной сетки запустят в Павловском Посаде в 2026 году
„Артгеваль“
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Производство полимерной сетки запустят в Павловском Посаде. Для реализации проекта компания «Артгеваль» получила участок по программе «Земля за рубль».

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева, в проект инвестируют около 25 миллионов рублей. Производство планируют запустить в третьем квартале 2026 года. там появятся 30 рабочих мест.

«Для реализации этого проекта компании „Артгеваль“ был предоставлен участок по программе „Земля за рубль“. Арендная плата в течение трех лет будет составлять для компании всего рубль в год, а после успешного запуска предприятия, она сможет выкупить землю под уже работающим производством всего за 15% от ее кадастровой стоимости», - сказала она.

Компания «Артгевал» работает свыше четырех лет. На новом заводе будут выпускать оцинкованную сетку, профилированные листы, строительные гвозди и другие изделия из металла. По словам главы Минимущества Подмосковья Натальи Адигамовой, всю продукцию предприятие изготавливает из отечественных материалов.

«Промышленный сектор в стране столкнулся с вызовами, но, благодаря господдержке, получил новые возможности для развития. Производственный комплекс, который „Артгеваль“ построит на участке площадью 0,8 гектара, позволит увеличить объемы и нарастить мощность производства импортозамещающей продукции», - сказала она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Павловский посад Поддержка предпринимателей в Московской области

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