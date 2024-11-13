Учеников Синьковской школы № 1 в Дмитрове посвятили в десятиклассники

«Посвящение в десятиклассники» началось с шествия героев праздника и их классных руководителей. А затем зрители перенеслись в лицей XIX века, в Царское Село. На сцену вышли его первые воспитанники, в том числе великий поэт Александр Пушкин. Они рассказали, как проходило обучение в те времена, чем занимались и как жили лицеисты.

Во втором действии все присутствующие в актовом зале оказались в школе XXI века. Как и в пьесе Николая Гоголя, туда внезапно прибыл ревизор. Десятиклассники показали ему, каким стало современное учебное заведение.

Героев праздника тепло поздравляли с важным этапом жизни, а школьники в ответ дали клятву старшеклассника, пообещав быть ответственными, помогать товарищам и поддерживать их в трудные моменты.

Заместитель главы муниципалитета Ирина Костышина поблагодарила организаторов за запоминающийся праздник и пожелала десятиклассникам увлекательной школьной жизни.

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