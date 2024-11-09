09 ноября 2024, 22:35

Учеников школы № 3 в Чехове посвятили в кадеты

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Во дворце культуры «Дружба» городского округа Чехов состоялась торжественная церемония посвящения в кадеты. Ими стали 20 учащихся школы № 3.

В торжественной обстановке семиклассников чеховской школы № 3 поздравили работники администрации округа, представители духовенства и сотрудники Министерства внутренних дел.

«От себя лично и от лица администрации поздравляю вас с этим знаменательным днем. Я горд и рад за вас, что вы стали членами кадетского движения. Я сам являюсь также участником, членом кадетского движения с 1998 года. С момента моего поступления в суворовское», - сказал заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев.

Для школы № 3 городского округа Чехов это уже второй класс кадетов. Ребят отбирают строго, среди критериев: прилежное поведение, успешная учеба и активное участие в значимых для учреждения и округа мероприятиях.

«Раннюю профориентацию считаем очень важным этапом в развитии, в том числе в обучении и воспитании детей, поскольку ребенок делает свой первый профессиональный выбор. И очень удачно будет, если этот выбор будет осознанным, если ребенок будет готов к пониманию того, что такое профессия, что такое защищать Родину, ведь очень важно не только физически, но и духовно быть готовым к тому, что от тебя требует государство», - сказала директор школы № 3 Екатерина Пыхтина.

Из шести седьмых классов школы только один из них кадетский. В отличие от своих сверстников кадеты будут более интенсивно готовиться к поступлению в вузы по направлениям «юриспруденция», «государственное и муниципальное управление» и «органы внутренних дел». Школьники углубленно освоят математику, информатику и другие предметы.

«У них пулевая, огневая подготовка и физподготовка идет дополнением, плюс к этому вальс, плюс к этому второй иностранный язык дополнительный изучают и начальная военная подготовка», - добавила Екатерина Пыхтина.

Семиклассница Ольга Парамонова планирует связать свою жизнь с работой в правоохранительных органах. Девушка уже состоит в «Юнармии», «Молодой Гвардии Единой России», а также в «Движении Первых».

«Меня с детства привлекала тематика полиции и патриотизма. И когда в нашей школе открылся кадетский класс, я сразу же решила, что пойду туда. Для меня быть кадетом - это быть не просто учеником, а быть человеком, который является патриотом своей страны», - сказала ученица 7-го «К» класса Ольга Парамонова.

Еще один ученик, который вступил в ряды кадетов - Роман Чернов. Школьник также планирует в будущем работать в полиции.

«Для меня это важно для собственного развития, чтобы в будущем поступить в Министерство внутренних дел и служить своему Отечеству», - поделился Роман Чернов.

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Чехов Школьники
09 ноября 2024, 23:22
Еще одному сироте вручили ключи от квартиры в Котельниках
Медиасток.рф
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В городском округе Котельники ребенку-сироте Артему Курганову вручили ключи от собственной квартиры. Поздравить новосела приехал руководитель муниципалитета Михаил Соболев.

Свою новую квартиру Артем Курганов осматривает вместе с главой городского округа Михаилом Соболевым и родной тетей Екатериной Усмановой. Она была опекуном юноши.

«Большое спасибо всем, кто участвовал в этом деле. Спасибо всем огромное. Мы очень счастливы и рады. Артем, дай Бог тебе в этой квартире быть счастливым и довольным. Чтобы все у тебя было хорошо», - сказала тетя Артема Курганова Екатерина Усманова.

В квартире сделали социальную отделку, установили сантехнику, поставили двери и окна, электрическую плиту. Артем думает, как обустроить жилье, уже через неделю он планирует переехать в него.

«Получается здесь будет стоять компьютер. Тут телевизор будет стоять. Там полка будет с книгами, дисками. В принципе, пока что все. У меня появилось свое жилье. Ощущаю радость, так как я уже пришел, увидел, как все выглядит, и мне нравится», - поделился он.

На встрече Михаил Соболев и Артем Курганов обсудили будущую профессию юноши. Он окончил индустриальный колледж по специальности «Программист», сейчас проходит практику на заводе. Чтобы в квартире царила творческая атмосфера, глава округа подарил молодому человеку колонку-бумбокс.

По словам руководителя муниципалитета, в Котельниках в 2023 году сироты получили три квартиры, а в 2024 году - пять. В следующем году их количество увеличат до восьми.

«Государство помогало и будет помогать детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. И это очень важно для нас и то, что мы сегодня сделали. Квартиру предоставили сироте. Это очень большой момент, я считаю, и мы будем это делать», - отметил Михаил Соболев.

Напомним, жилье детям-сиротам предоставляют по договору специального социального найма: ребята только через пять лет смогут при желании приватизировать или продать квартиру.

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Котельники Социальная ипотека Сироты
09 ноября 2024, 22:53
Администрация Чехова подписала соглашение с Ассоциацией старост
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Во дворце культуры «Дружба» администрация городского округа Чехов подписала с Ассоциацией старост соглашение о взаимодействии. Сегодня в муниципалитете работают 72 старосты и 38 инициативных жителя.

Основная цель соглашения о взаимодействии между администрацией Чехова и Ассоциацией старост - наладить более тесное сотрудничество и сделать старост эффективными посредниками между людьми и органами власти.

«Вы все прекрасно знаете, что на нашей территории вы являетесь теми людьми, на которых и администрация может опереться для того, чтобы понять и настрой, и желания, и переживания наших жителей. Ну и, соответственно, также жители могут на вас опереться и получить плотное взаимодействие с администрацией», - подчеркнул глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

В рамках соглашения предусмотрели выездные встречи администрации округа с участием старост и представителей министерств, прием старост в администрации в специально отведенный день, отдельный прием старост с коллективным обращениями жителей на выездных мероприятиях, а также специальную маркировку обращений для их приоритетного рассмотрения.

«Я очень рада, что оно приурочено к такому празднику - 4 ноября, день объединения. Наша деревня меняется к лучшему. Мы считаем, что если мы подпишем это соглашение, мы научимся новому, мы объединимся вместе с администрацией городского округа», - отметила жительница деревни Васькино Мария Стойнова.

Соглашение позволит взаимодействовать старостам не только с администрацией, но и друг с другом, а также вести совместную работу.

«Очень мне нравится стиль работы нашей администрации. Выездные сессии, которые проходят у нас, где есть возможность обозначить все наши проблемы, обсудить их. В одном месте сразу множество специалистов», - сказала староста деревни Масново-Жуково Галина Кокорина.

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Чехов
09 ноября 2024, 22:04
Матч первенства Москвы по хоккею среди юниоров прошел в Чехове
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В девятом туре первенства Москвы хоккейный клуб «Витязь» из Чехова встретился со столичной командой «Крылья Советов». Матч завершили со счетом 2:10 в пользу москвичей.

Со счетом 0:4 завершились первый и второй периоды. Итоговый счет 2:10. Победа «Крыльев».

«Команда „Витязь“ делает очень хороший акцент на игру в тело, выбивание шайбы и активную оборону», - отметил капитан хоккейного клуба «Крылья Советов» Глеб Баулин.

В следующую среду, 13 октября, хоккейная команда «Витязь» из Чехова в гостях сразится с «Московской академией хоккея-2».

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В городском округе Чехов при поддержке администрации муниципалитета организуют множество соревнований. В рамках девятого тура первенства Москвы чеховские хоккеисты из команды «Витязь» в домашнем матче сразились с москвичами из клуба «Крылья Советов».

«Чтобы был соперник. Чтобы рост для хоккеистов был. На область уровень немножко слабее, а на первенство Москвы есть хорошие команды. Наши ребята-хоккеисты быстрее будут расти в профессиональном плане», - подчеркнул директор спортивной школы «Витязь» имени Валерия Васильева Александр Липко.

Хозяева льда только в начале матча могли отвечать на каждую атаку гостей своими контрвыпадами. Затем опытные игроки из столицы одержали верх.

«Ребята хорошие. На область играют. Так я с ними мало знаком, потому что мы не пересекаемся - играем по Москве. А они - по области. Но пару раз встречались. Хорошая, добротная команда», - поделился главный тренер хоккейного клуба «Крылья Советов» Вадим Хволес.

Спортсмены Хоккей Чехов
09 ноября 2024, 21:14
Спортсменка из Воскресенска стала кандидатом на номинацию в легкой атлетике
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Чемпионка России по метанию диска Алиса Махмутова из Воскресенска стала одной из кандидаток в номинации «Восходящая звезда 2024 года». Поддержать спортсменку можно до 15 ноября, проголосовав в соцсетях Всероссийской федерации легкой атлетики.

Личный рекорд Алисы в метании диска составляет 52 метра 14 сантиметров. Девушка попала в список кандидатов на номинацию «Восходящая звезда 2024 года». Поддержать воскресенскую спортсменку можно до 15 ноября, проголосовав в соцсетях Всероссийской федерации легкой атлетики.

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Алиса Махмутова пришла в легкую атлетику в 11 лет. Девушка продолжила спортивный путь родителей. Через три года тренировок и выступлений на соревнованиях она вышла на всероссийский уровень, привезя и Краснодара две бронзовые медали.

«Сложен наш вид спорта тем, что важна сила и скорость, совместить эти два качества сложно. Ты должен быть сильным, быстро разгоняться. Я считаю, такие технические виды сложнее, чем бег - спринт или на длинные дистанции. Мне очень нравится побеждать, я стараюсь сделать все возможное», - поделилась чемпионка России по метанию диска Алиса Махмутова.

Сегодня легкоатлетка из Воскресенска занимает второе место по Европе и седьмое в мире в международном топе спортсменов. В копилке ее побед медали со всероссийских соревнований в метании диска, первенств России, международного турнира и матча сборных команд в Белорусии. Недавно Алиса выступила в составе сборной Подмосковья на всероссийской летней спартакиаде учащихся, завоевав золото.

«Решаем задачи, которые стоят впереди. В следующем году тоже будет Спартакиада учащихся, она переходит на юниорский возраст, с ю-18 на ю-20. Ей будет потяжелее, поинтереснее, и я думаю, что мастерский рубеж в 53 метра мы должны выполнить», - сказал тренер высшей категории отделения легкой атлетики спортивной школы олимпийского резерва «Академия спорта» Ринат Махмутов.

Спортсмены Воскресенск

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