Учеников школы № 3 в Чехове посвятили в кадеты

В торжественной обстановке семиклассников чеховской школы № 3 поздравили работники администрации округа, представители духовенства и сотрудники Министерства внутренних дел.

«От себя лично и от лица администрации поздравляю вас с этим знаменательным днем. Я горд и рад за вас, что вы стали членами кадетского движения. Я сам являюсь также участником, членом кадетского движения с 1998 года. С момента моего поступления в суворовское», - сказал заместитель главы городского округа Чехов Денис Разуваев.

Для школы № 3 городского округа Чехов это уже второй класс кадетов. Ребят отбирают строго, среди критериев: прилежное поведение, успешная учеба и активное участие в значимых для учреждения и округа мероприятиях.

«Раннюю профориентацию считаем очень важным этапом в развитии, в том числе в обучении и воспитании детей, поскольку ребенок делает свой первый профессиональный выбор. И очень удачно будет, если этот выбор будет осознанным, если ребенок будет готов к пониманию того, что такое профессия, что такое защищать Родину, ведь очень важно не только физически, но и духовно быть готовым к тому, что от тебя требует государство», - сказала директор школы № 3 Екатерина Пыхтина.

Из шести седьмых классов школы только один из них кадетский. В отличие от своих сверстников кадеты будут более интенсивно готовиться к поступлению в вузы по направлениям «юриспруденция», «государственное и муниципальное управление» и «органы внутренних дел». Школьники углубленно освоят математику, информатику и другие предметы.

«У них пулевая, огневая подготовка и физподготовка идет дополнением, плюс к этому вальс, плюс к этому второй иностранный язык дополнительный изучают и начальная военная подготовка», - добавила Екатерина Пыхтина.

Семиклассница Ольга Парамонова планирует связать свою жизнь с работой в правоохранительных органах. Девушка уже состоит в «Юнармии», «Молодой Гвардии Единой России», а также в «Движении Первых».

«Меня с детства привлекала тематика полиции и патриотизма. И когда в нашей школе открылся кадетский класс, я сразу же решила, что пойду туда. Для меня быть кадетом - это быть не просто учеником, а быть человеком, который является патриотом своей страны», - сказала ученица 7-го «К» класса Ольга Парамонова.

Еще один ученик, который вступил в ряды кадетов - Роман Чернов. Школьник также планирует в будущем работать в полиции.

«Для меня это важно для собственного развития, чтобы в будущем поступить в Министерство внутренних дел и служить своему Отечеству», - поделился Роман Чернов.

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