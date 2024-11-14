14 ноября 2024, 08:47

Учеников школ посвятили в ряды «Движения Первых» в Наро-Фоминске

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Посвящение школьников в активисты «Движения Первых» прошло в Наро-Фоминске. Для них организовали торжественную церемонию.

Участниками церемонии стали ученики школ со всего округа и студенты среднего профессионального образования. Мероприятие состоялось в центральном дворце культуры «Звезда».

«На мой взгляд, давно не хватало молодежи какого-то объединяющего движения. И „Движение Первых“ открывает безграничные возможности для детей и молодежи. И оно внесло ощутимые изменения в общественную жизнь нашего округа. Ни одно мероприятие не обходится без „Первых“ - они не только принимают участие, но и берут на себя организацию!» - сказала заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Активистам вручили значки с единичкой. Так их символически посвятили «в Первые». Ребята уже активно участвуют в акциях, конкурсах и мероприятиях.

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Наро-Фоминск Молодежь Школьники
14 ноября 2024, 08:45
Посвящение в первоклассники прошло в детской школе искусств в Волоколамске
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Торжественное мероприятие ко Дню первоклассника провели в школе искусств в Волоколамске. На нем состоялись посвящение и праздничный концерт.

Выступление подготовили первоклассники. Это традиция, которая существует много лет в школе искусств.

Ребята учатся в учреждении больше двух месяцев. На официальное посвящение в первоклассники пришли их родители и педагоги.

Детей поздравила Фея искусств. Подарком виновникам торжества стали сердца, которые изготовили для них воспитанники художественного отделения.

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Дети Школы Волоколамск
13 ноября 2024, 21:54
Контроль за качеством содержания дворов усилили в Чехове
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Заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин провел плановый обход внутридворовых территорий по улице Полиграфистов. В мероприятии приняли участие сотрудники МБУ «Чеховское благоустройство» и управления контрольной деятельностью администрации округа.

В ходе обхода были осмотрены дворы домов № 4 и № 5. Алексей Родин отметил, что в процессе осмотра были выявлены недочеты в содержании детской игровой площадки, а также зафиксированы опиленные ветки деревьев, которые требуют вывоза. Все замечания были задокументированы и переданы в работу ответственным лицам.

«Подобные мероприятия очень важны для нашей работы, так как они помогают выявить проблемные места на территориях округа», - подчеркнул Алексей Родин.

Напомним, что жители могут обращаться с просьбами о проведении необходимых работ напрямую в профильные учреждения. Управление контрольной деятельности доступно по телефону: 8 (496) 723-58-36. Для вопросов, касающихся благоустройства и ЖКХ, можно звонить по номерам: 8 (496) 727-91-10 и 8 (496) 723-00-04 соответственно. Также обращения принимаются в МБУ «Чеховское благоустройство» по телефону 8 (800) 300-87-43.

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Благоустройство Чехов
13 ноября 2024, 21:46
Заседание по легализации налоговой базы и страховых взносов прошло в Чехове
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В городском округе Чехов состоялось очередное заседание межведомственной комиссии, посвященное мобилизации доходов бюджета и легализации налоговой базы и базы страховых взносов. В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы, касающиеся погашения задолженности организациями, имеющими непогашенные налоговые платежи и страховые взносы.

Члены комиссии акцентировали внимание на мерах финансового оздоровления убыточных предприятий, что является важным шагом к улучшению финансовой стабильности округа. В результате индивидуальной работы с должниками удалось добиться значительного сокращения задолженности. Так, в октябре было погашено 51,7 миллиона рублей, из которых 11,4 миллиона рублей поступило в бюджет городского округа Чехов.

Эти результаты подчеркивают эффективность выбранной стратегии и необходимость продолжения работы в данном направлении. Ожидается, что комплексный подход к мобилизации доходов не только улучшит бюджетное пополнение, но и будет способствовать поддержанию экономической стабильности округа.

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Доходы Налоги Чехов
13 ноября 2024, 21:06
Замглавы Чехова Алексей Родин провел встречу с жителями деревни Чубарово
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По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина, его заместитель Алексей Родин провел рабочую встречу с жителями деревни Чубарово. Основной темой стали плохое качество автомобильных дорог в населенном пункте.

Местные жители выразили свое недовольство текущей ситуацией, отметив, что отсутствие полноценной дороги создает множество неудобств, особенно в дождливую погоду. Они подчеркнули, что это затрудняет передвижение и влияет на качество жизни в деревне.

В ответ на озвученные проблемы Алексей Родин пояснил, что ситуация осложняется правовыми ограничениями. Существующий проезд частично проходит по частным земельным участкам и землям лесного фонда, что требует согласований и разрешений для проведения работ.

«Мы слышим вас и активно работаем над решением этой проблемы. Администрация уже инициировала обращение к собственнику земельного участка с просьбой уточнить границы для возможного выделения части земли под дорогу. Мы также будем поддерживать существующий проезд в надлежащем состоянии», - подчеркнул Родин.

Жители выразили надежду на то, что совместные усилия администрации и местного сообщества приведут к положительным изменениям в инфраструктуре деревни.

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Чехов Дороги

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