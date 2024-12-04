Ученики школы искусств из Ногинска побывали на экскурсии в Орехово-Зуеве

Встреча с юными воспитанниками из Орехово-Зуева позволила ученикам Ногинской детской школы искусств погрузиться в мир народных песен, узнать больше об их истории и традициях. Такие встречи становятся традиционными. Они проходят по программе культурного обмена между коллективами региона.

Ученики посетили художественную выставку, которая проходит в школе искусств города Орехово-Зуево. Поездка в соседний город стала для воспитанников Ногинской школы искусств настоящим творческим праздником. Она позволила им расширить кругозор, получить новые впечатления и эмоции, а также укрепить дружеские связи с ребятами из другого города.

Преподаватели Нина Грасенкова и Елена Варварина постарались организовать поездку таким образом, чтобы она была не только интересной, но и познавательной. Они подготовили для учеников программу, которая включала в себя не только посещение творческих мероприятий, но и знакомство с историей и культурой города Орехово-Зуево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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