Ученики школы «Гармония» из Одинцова поучаствовали в акции «Доброе дело»

Глава муниципалитета выразил благодарность ученикам школы, учителям и директору «Гармонии» Елене Рябизиной за подарок, а также объявил о том, что скворечник установят в одном из муниципальных парков в ближайшее время. Кроме того, Андрей Иванов получил в подарок керамические сувениры и чайный сервиз, которые были сделаны учениками гончарной мастерской. Школьники тоже не остались с пустыми руками - глава округа вручил им «умные» колонки.

«Самое ценное - что вы все это делали своими руками, вложили душу в свои подарки. Вы большие молодцы, настоящие таланты. Продолжайте заниматься творчеством, у вас все прекрасно получается. Мы обязательно будем вас поддерживать», - рассказал глава Одинцовского округа.

Стоит отметить, что в школе «Гармония» создана полноценная гончарная мастерская. Здесь ребята осваивают искусство лепки и технику работы на гончарном круге, что способствует развитию их мелкой моторики.

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