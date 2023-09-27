Ученики школы № 9 в Лобне приняли участие в открытии регионального форума «Курсом лидера»

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Юные жители Лобни Дмитрий Думбрава, Лев Габов, Анастасия Бобровская и Владислав Уйбо побывали на открытии форума «Курсом лидера». Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Московской области.

В рамках площадки ребята могут обменяться опытом и получить новые навыки. Также на форуме работают образовательные секции по направлениям: проекты, волонтерство и медиа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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