Ученики школы № 8 посетили машиностроительное предприятие в Ступине

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Участники экскурсии выразили благодарность сотрудникам «СМПП» за информативную экскурсию, подчеркнув важность и ответственность работы по производству несущих частей для летательных аппаратов, от качества которых зависит безопасность человеческих жизней.

Это мероприятие оказало значительное влияние на выбор будущей профессии учащихся. Оно помогло им лучше понять сферу машиностроения и ее важность в современном мире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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