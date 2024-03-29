29 марта 2024, 19:25

Ученики школы № 8 посетили машиностроительное предприятие в Ступине

СОШ № 8 г. Ступино
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Учащиеся 11-го класса из городской школы № 8 посетили экскурсию на Ступинском машиностроительном производственном предприятии. Они ознакомились с процессами производства несущих частей для летательных аппаратов, а также узнали о структуре и методах изготовления деталей.

Участники экскурсии выразили благодарность сотрудникам «СМПП» за информативную экскурсию, подчеркнув важность и ответственность работы по производству несущих частей для летательных аппаратов, от качества которых зависит безопасность человеческих жизней.

Это мероприятие оказало значительное влияние на выбор будущей профессии учащихся. Оно помогло им лучше понять сферу машиностроения и ее важность в современном мире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школы Экскурсии Ступино
29 марта 2024, 20:18
Глава Люберец Волков обсудил с жителями вопросы содержания придомовых территорий
Администрация Люберцы г.о.
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Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел встречу с жителями в формате выездной администрации. Мероприятие прошло у дома № 64 на Октябрьском проспекте.

Глава муниципалитета обсудил с местными жителями вопросы содержания придомовых территорий, подъездов, Октябрьском проспекте, где обсуждались вопросы содержания придомовых территорий, подъездов, обработки контейнерных площадок, а также проведения мероприятий по дератизации и дезинсекции в многоквартирных домах.

«Также жители попросили обратить внимание на гаражи, установленные на придомовой территории. Люберчан волнует вопрос законности их установки. Уделим внимание данной теме», - указал Волков.

В заключение он добавил, что все обращения зафиксированы и взяты под контроль для последующего решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы ЖКХ
29 марта 2024, 20:07
Школьников из Орехово-Зуева пригласили на заключительный этап всероссийской олимпиады
Unsplash
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Школьники из Орехово-Зуева получили приглашение принять участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады. Пять учеников будут представлять Подмосковье на конкурсе.

В команду Московской области вошли два победителя по технологии - Рустам Сибгатулин и Глеб Дмитриев, а также три победителя по литературе - Алина Спиридонова, Ольга Кискина, Ксения Шиве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники Орехово-Зуево
29 марта 2024, 19:52
Университет «Дубна» принял участие в Форуме работодателей
Администрация Дубна г.о.
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Представители предприятий наукограда и университета «Дубна» приняли участие в Форуме работодателей. Основная цель мероприятия — понять потребность в кадрах на ближайшие годы и подготовить специалистов. В университете подчеркнули, что готовы реагировать на любой запрос работодателей в отношении кадров.

Инициативу проведения форума поддержал глава Дубны Максим Тихомиров, отметив, что он часто посещает городские предприятия, встречается с коллективами и видит нехватку специалистов.

«Сегодня внешний поток специалистов, которые приезжают на работу в Дубну, составляет 32-34%. Для сравнения, в прошлые годы это было всего 20%. Внешний поток растет, наших кадров не хватает», - указал Максим Тихомиров.

Он подчеркнул, что сейчас стоит задача вместе с университетом выстроить связь с работодателями и скорректировать учебные программы по подготовке кадров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Студенты
29 марта 2024, 19:49
Врачи из Клина приняли трехсотые роды с начала года
Администрация Клин г.о.
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Юбилейный 300-й малыш появился на свет в Клину с начала 2024 года. Его отец является участником специальной военной операции. Он приехал в роддом на выписку сына.

Мама малыша Елена, проживающая в Тверской области, выбрала роддом в Клину после многочисленных рекомендаций. Она выразила полную удовлетворенность обслуживанием и атмосферой в роддоме, отметив профессионализм врачей и акушерок.

Особенно важно, что на выписку сына приехал его папа, который проходит службу в зоне СВО. Он находится в отпуске и волнуется за нового члена семьи.

Семью поздравила глава городского округа Клин Алена Сокольская, отметив повышенный интерес к клинскому роддому со стороны семей из других регионов.

«Это конечно связано с профессионализмом врачей, медсестер, всего персонала и очень комфортными, уютными условиями. По программам нашего губернатора А. Ю. Воробьева роддом оснащается самым современным медицинским оборудованием», - подчеркнула Алена Сокольская.

Алена Сокольская также вручила малышу фирменный подарок - демисезонный прогулочный костюм-трансформер.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Роддома Врачи

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