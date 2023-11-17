Ученики школы № 5 в Солнечногорске стали участниками урока боевой славы

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Ефимов заявил, что знание истории народа является основой патриотизма Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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