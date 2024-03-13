Ученики школы № 4 в Ногинске написали письма участникам СВО в рамках «Недели добрых дел»

Написать письма помогали учителя Светлана Бессингер, Елена Аксакова и Наталья Кудряшова.

«Акция „Неделя добрых дел“ началась у нас 11 марта и будет продолжаться всю неделю. Мы будем принимать участие в различных мероприятиях, будем печь блины, расписывать пряники. Одно из самых сердечных - это письма нашим защитникам отечества, которые сейчас выполняют свой долг», - отметила учительница английского языка Светлана Бессингер.

Для участников СВО важна поддержка родных и близких, но не менее приятно получать теплые и воодушевляющие послания от детей.

Подобные акции проходят во всех школах Подмосковья. Например, в Волоколамске ребята разукрасили пряники , которые упакуют и отправят участникам СВО.

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