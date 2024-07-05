Ученики школы № 3 в Истре побывали на экскурсии в драмтеатре

Театр в Истре - один из старейших в Подмосковье. Ребята изучили его историю с момента основания и до сегодняшнего дня.

Экскурсию провела актриса Ирина Белова. Она рассказала детям об особенностях своей профессии и показала, как устроен театр изнутри. Школьники получили шанс заглянуть в тайны создания образов на сцене и узнать, как происходит подготовка актеров к выступлениям и как создаются костюмы для спектаклей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».