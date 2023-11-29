Ученики школы № 2 в Волоколамске победили на экоакции по сбору макулатуры

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира - Университет Цинхуа в Пекине.

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Общественное движение «Экосистема» впервые провело акцию «‎Бумбатл». Ее участники не просто собрали десятки килограммов макулатуры, они научились раздельному сбору бытовых отходов.

Лучше всех с этим справились ученики 5-го ‎«‎Г» класса из школы № 2. Второе место по сбору макулатуры заняла группа «Звездочки» из Спасской средней школы. Кроме наград и призов, в качестве поощрения для ребят провели экскурсию по Волоколамскому Кремлю.

«Экологическое направление - это очень важная работа, которую поддерживает президент, правительство Московской области и губернатор Андрей Воробьев. Очень приятно, что и наш Волоколамский округ тоже участвовал в акции „Бумбатл“, а наши ребята стали победителями и призерами», - поделилась начальник управления системой образования администрации Волоколамского городского округа Марина Марнова.