Ученики школы № 2 из Свердловского поучаствовали в проекте по ботанике

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Поучаствовала в проекте команда юннатов 2к класса. Школьники узнали, как работать с семенами и как ухаживать за растениями.

Ребята вели дневники наблюдений ежедневно. Им также рассказали о важности света, воды и температуры для этого процесса.

Им удалось провести эксперименты. Они самостоятельно прорастили семена пшеницы и лука, а после сравнили результаты.

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