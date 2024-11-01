01 ноября 2024, 12:45

Ученики школы № 2 из Свердловского поучаствовали в проекте по ботанике

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Школа № 2 в поселке Свердловский присоединилась к проекту «Проращивай» от «Движения Первых». Детям рассказали об основах выращивания растений.

Поучаствовала в проекте команда юннатов 2к класса. Школьники узнали, как работать с семенами и как ухаживать за растениями.

Ребята вели дневники наблюдений ежедневно. Им также рассказали о важности света, воды и температуры для этого процесса.

Им удалось провести эксперименты. Они самостоятельно прорастили семена пшеницы и лука, а после сравнили результаты.

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Школьники Лосино-Петровский Наука
01 ноября 2024, 13:15
Рефери из Воскресенска принял участие в судействе всероссийского турнира
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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Всероссийский турнир по боксу памяти заслуженного тренера СССР Леонида Пивоварова прошел в Санкт-Петербурге. Судить поединки на ринге доверили воскресенскому специалисту Александру Катанаеву.

Соревнования собрали более 200 боксеров из городов и регионов страны, в том числе из Запорожской области и Луганской народной республики.

Сотрудник молодежного центра «Олимпиец» Александр Катанаев является судьей всероссийской и международной категорий, а также имеет высшую тренерскую категорию.

Сам он также занимался боксом и успешно выступал на соревнованиях разного уровня. Вместе с командой «Трудовые резервы» Александр Катанаев занял первое место на Кубке СССР. Он также стал победителем чемпионата Казахстана по боксу.

Главными качествами, которые необходимы спортсмену, Александр Катанаев считает дисциплинированность и ответственность. Он уверен, что для достижения высоких результатов необходимо тренироваться ежедневно, так как спорт является серьезной работой.

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Спортсмены Бокс Воскресенск
01 ноября 2024, 11:44
Завершен снос аварийного жилого дома в городском округе Клин
Мособлархитектура
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Многоквартирный жилой дом № 87 снесли в клинском поселке Туркмен. Здание, построенное в 1953 году, признали аварийным и не подлежащим восстановлению.

«После расселения жильцов приняли решение о демонтаже строения. В начале октября аварийный объект снесли», - рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Участок освободили от постройки и расчистили от строительного мусора. В будущем здесь проведут благоустройство и сделают газон.

Еще пять лет назад в Подмосковье было свыше 10 тысяч недостроев и заброшенных зданий. Уже удалось ликвидировать больше 70% из них, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В частности, в Клину выявили 253 таких объекта, снесли или привели в порядок 182.

Клин Благоустройство Архитектура
01 ноября 2024, 11:41
Новая школа на 1100 мест появится в Ленинском округе в 2025 году
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Строительство нового учебного заведения продолжается в жилом комплексе  «Пригород Лесное». Готовность школы составляет уже 85%. Окончание работ запланировано на будущий год.

Общая площадь трехэтажного здания составляет 13,6 тысячи квадратных метров. В нем разместятся светлые учебные классы, два спортивных зала, актовый зал с эстрадой, мастерские, лаборатории, библиотечно-информационный центр, кабинеты врача, психолога и логопеда, а также столовая. Ученики смогут отдыхать на переменах в зонах рекреации, оборудованных в коридорах каждого этажа.

На территории учебного заведения будет мини-поле для футбола, площадка для баскетбола и волейбола, две беговые дорожки, зона для отдыха с амфитеатром. Также предусмотрено обустройство экотропы, небольшого сада и огорода.

На объекте трудятся 70 рабочих и три единицы техники. Специалисты монтируют внутренние инженерные системы, выполняют чистовые отделочные работы, а также готовятся к установке технологического оборудования.

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Школы Строительство Ленинский округ
01 ноября 2024, 11:37
Минтранс Подмосковья предупредил водителей об ухудшении погоды 1 ноября
Минтранс Подмосковья
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Минтранс Подмосковья предупредил водителей о сильном ветре и гололедице в пятницу и субботу. В эти дни местами пройдет сильный дождь, а температура ночью опустится до минус двух градусов.

Как сообщили в министерстве, в пятницу и субботу порывы ветра будут достигать 21 метра в секунду. Водителей призвали быть внимательными, не отвлекаться за рулем, не превышать скорость и отказаться от резких маневров.

Автомобилистам напомнили снижать скорость перед пешеходными переходами и не парковаться вблизи шатких конструкций.

При возникновении ДТП следует обращаться по номеру 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реконструкции Ярославского шоссе. Скоростная дорога соединит МКАД и ЦКАД.

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