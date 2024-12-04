04 декабря 2024, 11:45

Ученики школы № 17 в Воскресенске сдали нормативы ГТО

Управление образования Администрации г.о. Воскресенск
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Ученики 5-11 классов школы № 17 в Воскресенске сдали нормативы ГТО. Всего 46 человек проверили свои силы.

Недавно прошли осенние тесты по бегу на короткие и длинные дистанции. На этот раз ученики выполнили челночный бег, поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, а также прыжок в длину с места.

Испытания направлены на оценку физических возможностей согласно возрасту участников. По итогам дети получат знаки отличия.

Сдача нормативов ГТО позволяет не только проверить силы, но и получить дополнительные баллы для поступления в вуз.

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Школьники Воскресенск
04 декабря 2024, 11:55
Свыше 150 объектов выставили на торги в Подмосковье за неделю
Комитет по конкурентной политике Московской области
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Еще 153 объекта недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю. Это 147 земельных участков, пять нежилых помещений и один объект комплексного развития территории в аренду и на продажу.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в Котельниках можно арендовать земельный участок для строительства дома. Его площадь составляет шесть соток. Начальная цена составила 198 тысяч рублей.

В Коломне на торги выставили 9,3 сотки в деревне Климово. Объект подойдет для ведения хозяйства.

Еще один земельный участок площадью 10 соток продается в поселке Назарьево в Одинцове. Его начальная цена составила 4,3 миллиона рублей.

Ознакомиться со всеми лотами можно на интерактивной карте Единого портала торгов Московской области.

Аукционы Недвижимость
04 декабря 2024, 10:55
Итоги Рождественских чтений подвели в Лосино-Петровском
Никольский храм г.о. Лосино-Петровский
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Братское совещание духовенства Лосино-Петровского благочиния прошло в Никольском храме. Участники обсудили важные вопросы, в том числе Рождественские чтения.

На совещании обсудили оформление недвижимости и земельных участков на территории благочиния, доступ лиц с ограниченными возможностями здоровья в храмы, проведение Рождественских чтений, организацию воинского учета в религиозных организациях и ведение документации в приходах.

В конце священник Павел Галушко представил доклад об анализе работы приходов по отзывам о храмах.

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Лосино-Петровский
04 декабря 2024, 10:46
Более 660 пар близнецов родились в Подмосковье с начала года
Минздрав МО
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Перинатальные центры и роддома Подмосковья приняли уже 661 пару близнецов в этом году. Еще восемь семей пополнились тройнями, о чем сообщили в Минздраве Московской области.

«С начала года в Московской области на свет появились 661 двойня и восемь троен. В Подмосковье для ведения беременности и родов созданы комфортные условия», - сказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В регионе широко развита сеть родовспомогательных учреждений. Это шесть крупных перинатальных центров и МОНИИАГ, а также городские родильные дома. Женщинам доступны телемедицинские консультации, центры грудного вскармливания, занятия в школах будущих мам и многое другое В Подмосковье женщинам доступны в том числе мягкие, вертикальные, партнерские рода, а также роды в сопровождении доулы. Более подробную информацию можно получить на портале « Стань мамой в Подмосковье ».

В Московской области открыли крупный многофункциональный медицинский центр для детей, создали одну из лучших в России систем родовспоможения, а младенческая смертность сократилась. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьев на V съезде педиатров региона , который прошел в сентябре.

Дети Здравоохранение Роддома
04 декабря 2024, 10:45
Глава Лосино-Петровского провел встречу с жителями поселка Биокомбината
Телеканал «360»
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Команда администрации городского округа во главе с Сергеем Джеглавом провела выездную встречу с жителями поселка. Вопросы населения касались различных сфер деятельности.

«Такой формат удобен потому, что, во-первых, очень большой объем принимаемых людей и обработки обращений. Все-таки в рамках личного приема мы ограничены временем. А здесь за то же самое время можно принять намного больше жителей. Ну и, естественно, живое общение», - отметил Сергей Джеглав.

Задать свои вопросы и поделиться проблемами с органами власти могут все жители муниципалитета. Выездные встречи проходят на регулярной основе в разных районах городского округа.

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Сотрудники администрации совместно с представителями коммунальных служб и ресурсоснабжающих организаций рассмотрели обращения более 50 человек. Некоторые приходили не с одним вопросом.

Мероприятие прошло достаточно активно. Удалось конструктивно пообщаться с участниками и проработать ключевые темы. Жителей округа интересовали вопросы, связанные с благоустройством, взаимодействие с управляющими компаниями, градостроительством, организацией дорожного движения и вывозом мусорных отходов.

«Я живу в поселке 12 лет и первый раз присутствую на такой встрече. Мне нравится, что можно подойти и решить вопрос, что могут выслушать. Это очень хорошо», - поделилась впечатлениями жительница поселка Ольга Исаева.

В ходе выездной встречи жители смогли решить личные вопросы и вместе с представителями администрации обсудить планы по развитию муниципалитета. В итоге беседа получилась насыщенной и продуктивной. Прежде всего, удалось выстроить диалог и обсудить волнующие темы.

ЖКХ Лосино-Петровский

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