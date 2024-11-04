Ученики школы № 1 в Дмитрове отправили гуманитарную помощь участникам СВО

Школьники, педагоги и родители собрали 30 коробок с продуктами питания, вещами, средствами личной гигиены, утеплителем, сухими шампунями и маскировочными сетями. В каждую посылку они положили письмо. Груз уже отправили военнослужащим.

«Мы всегда готовы оказать всю необходимую помощь участникам специальной военной операции, которые сейчас защищают нас от неофашистов. Мы твердо уверены, что скоро - победа!» - сказала одна из учениц Дмитровской школы № 1.

Они поблагодарили М. В. Васюкова, который доставил груз.

Следующую партию школьники отправят в прифронтовой госпиталь.

«Очень важно, чтобы наши защитники чувствовали тепло дома и нашу поддержку, и поэтому мы всегда готовы поддержать наших героев. Только вместе мы одолеем врага!» - прокомментировала временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Оксана Котова.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».