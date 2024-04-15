Ученики школьного Бородинского лесничества смастерили скворечники для птиц

Конкурс детского художественного творчества «Мы к звездам проложили путь» прошел в Лобне. Его провели в школе № 10 и приурочили ко Дню космонавтики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что 12 домов культуры и школ искусств обновят в регионе до конца года.

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Участниками соревнования стали дети и подростки города в возрасте от семи до 18 лет, которые представили свои творческие работы на космическую тематику. Жюри конкурса определило победителей в различных возрастных категориях.

Так, в категории от семи до 11 лет победу одержал Юрий Марченко, учащийся школы № 9. Среди участников от 11 до 14 лет лучшей стала работа Евгении Лянге из школы № 5, а в старшей категории участников от 15 до 18 лет победителем стала Надя Комарова из лицея.