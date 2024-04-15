Ученики школьного Бородинского лесничества смастерили скворечники для птиц
Ученики школьного лесничества «Березка» сделали своими руками скворечники для возвращающихся в родные края пернатых. Украшенные оригинальным декором домики для птиц разместят на аллее в учебном учреждении «Созвездие Вента» в селе Мокрое Можайского городского округа.
По словам помощника участкового лесничего Бородинского филиала «Мособллеса» Елены Котовой, ребята смастерили и украсили каждый скворечник под руководством лесничих-наставников.
«Каждый вложил в свою работу душу. Мы всегда рады возвращению пернатых друзей - санитаров леса», - рассказала Котова.
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