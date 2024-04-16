16 апреля 2024, 18:59

Ученики школ искусств из Воскресенска стали призерами семи творческих конкурсов

Unsplash
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Ученики детских школ искусств Воскресенска продолжают участвовать в различных мероприятиях, показывая отличные результаты. Сразу несколько ребят стали призерами и лауреатами областных творческих конкурсов.

Юная флейтистка Арина Залесина из детской школы искусств № 5, удостоена диплома лауреата первой степени на Московском областном открытом конкурсе сольного и ансамблевого исполнения на оркестровых инструментах «Чеховская весна». Танцевальный ансамбль «Фантазия» награжден дипломами лауреатов первой и второй степени. В ходе школьного конкурса пианистов «Весенние ласточки», посвященного лучшему исполнению композиции, ученики различных классов школы искусств продемонстрировали высокий уровень мастерства и подготовки, при этом гран-при был вручен Софии Картавовой, ученице четвертого класса.

Учащиеся детской музыкальной школы № 2 также достигли значительных успехов. Алиса Селиванова, воспитанница вокального отделения, стала лауреатом фестиваля детского творчества «Веснушка-Авиа-2024», проходившего в Екатеринбурге. Трио домристов в лице Сергея Сахарова, Тихона Амелина и Дениса Епифанова получило звание лауреата II степени на I Московском открытом фестивале-конкурсе детской музыки и исполнительского искусства на струнных народных инструментах «Домрачей». Иван Труш вместе с мамой Татьяной Мосевкиной награждены лауреатом I степени в номинации «Ансамблевое исполнительство-фортепиано», а сам Иван также стал лауреатом III степени в сольной номинации на фортепиано на международном конкурсе, посвященном 220-летию Иоганна Штрауса.

Ученики детской школы искусств № 3 также заслужили высокие оценки на различных мероприятиях. Студенты отделения народно-оркестрового исполнения удостоены званий лауреатов разных степеней на зональном конкурсе юных исполнителей на русских народных инструментах. Александра Жирнова получила специальный диплом за исполнение композиции С. Ляпунова «Вечерние грезы» на Московском областном открытом конкурсе юных пианистов. Анастасия Золотова отмечена дипломом лауреата второй степени на всероссийской заочной олимпиаде по музыкальной литературе «Загадки гармонии».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Воскресенск конкурсы
16 апреля 2024, 19:53
Свыше 80 памятников приведут в порядок в Химках к 9 Мая
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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После зимы в порядок приводят не только парки и дворы в Химках, но и памятники. Специалисты чистят монументы от пыли, моют и затем красят.

Перед этой работой объекты осматривают на наличие сколов и фиксируют недостатки. Если таковых не обнаружено, сразу приступают к зачистке от старой краски и наносят новую. Территорию вблизи памятников благоустроят: уберут мусор, расчистят газоны, кронируют деревья и высадят цветы. Работы проходят в рамках месяца чистоты и благоустройства в городском округе.

«В рамках месяца чистоты и порядка отчистим все улицы, дворы, зоны отдыха Химок. В парках и скверах округа отремонтируем лавочки, игровые комплексы, проведем покраску бордюров, заборов, ограждений. А затем приступим к озеленению газонов, высадим цветы», - отметил заместитель главы городского округа Химки Николай Батышев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 27 апреля пройдет акция «День добрых дел».

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Химки Памятники Парки
16 апреля 2024, 19:45
Министр имущественных отношений Подмосковья Адигамова рассказала об изменениях в земельном законодательстве
Медиасток.рф
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Подмосковные дачники готовятся к новому сезону, а кто-то уже решил начать строительство собственного дома. В 2024 году вступают в силу изменения в законодательстве, касающиеся недвижимости и земли. О чем должен знать каждый любитель отдыха на природе, «360» рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По ее словам, в Подмосковье расположено более 12 тысяч СНТ. В этом году вступили в силу изменения в закон о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, который регулирует оборот имущества общего пользования.

«Теперь собрание СНТ должно определять долю каждого конкретного члена в имуществе общего пользования. Это и подъездная дорога, и внутриквартальные дороги, и детские площадки, и места для сбора мусора, и электрические столбы», - рассказала Адигамова.

Обо всех изменениях в законодательстве каждый житель Подмосковья может узнать из соцсетей ведомства, а также важную информацию дублируют на своих интернет-страницах и представители органов местного самоуправления.

«С наступлением дачного сезона мы проводим личные встречи с жителями региона. Мы приезжаем на территорию СНТ и разъясняем людям на местах», - добавила Адигамова.

Вопрос, который волнует многих не меньше - это регистрация недвижимости. В Московской области зарегистрировано более 900 тысяч объектов с момента старта дачной амнистии.

«Зарегистрированное право на объект дает возможность прописаться, понизить тариф, провести газ, прикрепиться к поликлинике, если дом находится в деревне, к школе, к детскому саду», - пояснила Адигамова.

Также министр отметила, что регистрировать нужно объекты капитального строительства, такие как дом, баня, гараж. Навесы, бытовки, теплицы регистрации не подлежат.

«Для регистрации недвижимости необходимо вызвать кадастрового инженера, сделать технический план на объект и подать документы в Росреестр», - рассказала Наталья Адигамова.

Она добавила, что в этом году планируется зарегистрировать не менее 80 тысяч объектов недвижимости, включая бани, гаражи и хозяйственные строения.

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Строительство Недвижимость
16 апреля 2024, 19:42
Прием в детские школы искусств начался в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках открылся набор в детские школы искусств. Основной продлится до 15 июня, а дополнительный запланирован в период с 20 августа по 30 сентября.

Областной и федеральный портал госуслуг позволяет записать ребенка в хоровую, музыкальную, художественную, театральную или хореографическую школу.

«Вопреки расхожему мнению, прием в детские школы искусств проходит весной, а не летом. Основной набор проводится до 15 июня. Однако поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважительной причине, предоставляется возможность пройти дополнительный не позднее 29 августа. В нашей школе обучается свыше 2300 студентов. В Центральной детской школе искусств действуют отделения хореографии, живописи, музыки и современного искусства, которые помогают каждому ребенку раскрыть свой потенциал и найти путь к творческому самовыражению», - рассказала директор центральной детской школы искусств городского округа Химки, муниципальный депутат Инна Монастырская.

Поступление идет на конкурсной основе: комиссия оценивает способности ребенка.

«Детская Школа искусств - лишь первая ступень государственного образования в сфере искусства. Выпускник школы может поступить в среднее и высшее учебное заведение по тому же профилю. Например, в художественный или музыкальный колледж, а также в консерваторию, художественный или архитектурный вуз. Многие дети не связывают свою жизнь с искусством и по окончании обучения. И это абсолютно нормально. Школа искусств обучает не только навыкам, но и прививает важные ценности», - отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Кроме центральной детской школы искусств в городе работают детская школа искусств им. А. Н. Верстовского и Сходненская детская школа искусств. Подробнее о поступлении - на официальных сайтах учебных заведений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Дети Школы Химки
16 апреля 2024, 19:37
Полуфинал чемпионата Суперлиги по баскетболу пройдет в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Два матча полуфинала плей-офф чемпионата Fonbet Суперлиги пройдет на базе баскетбольного центра в городском округе Химки. Подмосковные баскетболисты сыграют против петербургской команды «Зенит-2» 18 и 20 апреля.

Химкинские баскетболисты стали лидерами в регулярном чемпионате, следовательно, у хозяев паркета преимущество. Поэтому серия продлится до трех побед. Две игры пройдут в Химках, и заключительная третья - в Санкт-Петербурге. Если победителя не получится определить по итогам трех матчей, то четвертый также проведут на паркете «Зенита-2». Пятая решающая игра при таком развитии событий пройдет в Химках.

Напомним, баскетбольный клуб «Химки» вышел в полуфинал благодаря победному матчу с командой «Купол-Родники» из Ижевска.

«К полуфиналу восстанавливаемся, у нас очень большой персонал, который следит за нашим здоровьем. „Зенит-2“ - хорошая молодая команда, играет в быстрый баскетбол, много играет один на один. Настрой у нас будет максимально серьезный», –сказал капитан баскетбольного клуба «Химки» Дмитрий Коршаков.

Матчи «Химок» с «Зенитом-2» пройдут 18 и 20 апреля в 19:00. Вход свободный. Игру покажут на официальном сайте химкинской команды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. ​Объект доступен для жителей с 1 апреля.

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Санкт-Петербург Химки Баскетбол Суперлига

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