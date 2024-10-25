Ученики Подольска примут участие в фестивале о правилах дорожного движения

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Заключительный этап состоялся в школе № 34 и гимназии имени Подольских курсантов. В нем поучаствовали более 380 учеников из 25 образовательных организаций округа.

В ходе испытаний школьники показывали творческие номера на тему соблюдения правил дорожного движения. Их оценивали представители комитета по образованию администрации Подольска, сотрудники Госавтоинспекции и педагоги центра детского творчества.

Лучшей признали команду отряда юных инспекторов дорожного движения из гимназии № 7. Теперь ребята представят Подольск на областном этапе.

Отметим, что это ежегодный фестиваль. С его помощью формируют культуру безопасного поведения среди детей и молодежи.

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