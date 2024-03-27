Ученики Москворецкой гимназии в Воскресенске сдали нормы ГТО

В этом году в России празднуют 10-летие с момента возрождения комплекса «Готов к труду и обороне».

«Долгие годы существования комплекса ГТО в период Советского Союза и десятилетие существования этого комплекса в Российской Федерации доказали его эффективность в воспитании и совершенствовании физического состояния молодого поколения», - отметил начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Воскресенск Михаил Бахтов.

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Свои силы в сдаче норм ГТО попробовали ученики Москворецкой гимназии. Выпускникам при поступлении в вузы наличие значка «Готов к труду и обороне» дает дополнительные баллы.

«Желаю много побед. Здесь собрались лучшие из лучших. Я знаю, что результат вы покажете тоже отличный!» - напутствовала ребят директор Москворецкой гимназии Нина Медведева.

Чтобы получить знак отличия «Готов к труду и обороне», необходимо сдать челночный бег, отжимания, пресс, прыжок в длину, выполнить упражнение на гибкость и пробежать короткую и длинную дистанции.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс может выполнить любой желающий в возрасте от шести лет и старше. При этом многие работодатели поощряют желание сотрудников сдать нормы ГТО: дают выходные или премии. Главное условие - отсутствие медицинских противопоказаний.

«Ежегодно сдают около 2000 человек. Естественно основная масса - это дети, юноши. Взрослых, к сожалению, не так много», - рассказал руководитель центра тестирования ГТО в Воскресенске Владимир Мурашов.