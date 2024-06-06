Ученики медицинских классов пройдут практику в больнице Лобни

Ученики активно участвуют в рабочих процессах как в поликлинике, так и в стационаре медицинского учреждения. Они посетили приемы врачей, побывали в процедурном кабинете, поработали с медицинским оборудованием и изучили структуру лечебных учреждений.

Старшая медицинская сестра хирургического отделения Елена Никитина отметила, что персонал старается максимально вовлечь ребят в рабочий процесс. Такой опыт демонстрирует готовность учащихся связать свою будущую жизнь с медициной и дает знания, которые нельзя получить из учебников.

Напомним, что в 2023 году в школе № 9 открыли медицинские классы в рамках программы профильного обучения школьников. Основная цель этой программы - привлечь будущих выпускников к поступлению в высшее медицинское учебное заведение по целевому направлению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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