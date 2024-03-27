Ученики лицея имени Стрельцова в Воскресенске написали письма бойцам СВО

В лицее обучаются более 1700 детей. Каждый из них - от младшеклассника до выпускника - не только старается в учебе, но и проявляет активную гражданскую позицию. По словам советника директора лицея Ольги Стрельцовой, ребята принимают активное участие во всех патриотических акциях и предлагают свои инициативы.

«Мы надеемся, что слова, которые написали ученики, согреют душу наших солдат в такую переменчивую погоду. Я писала много писем, и в каждом было разное, потому что хочется пожелать всего-всего, чтобы возвращались поскорее домой и солнышка над головой», - поделилась ученица лицея имени Стрельцова Полина Стельмахович.

Волонтеры центра поддержки участников специальной военной операции и их семей доставят письма школьников на передовую, а также отвезут книги для детей в Донбасс.

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