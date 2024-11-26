26 ноября 2024, 20:36

Ученики лицея № 12 посетили фестиваль школьных музеев в Химках

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Ученики лицея № 12 и школы № 14 посетили масштабный фестиваль школьных музеев в Химках. Ребятам показали около 500 уникальных экспонатов — от оружия немецких солдат и предметов вооружения Красной Армии до валюты разного времени, в том числе, купюры царской России.

Школа «Лидер» на стенде «Музея Славы Отечества» представила гильзы патронов, осколки снарядов, гранаты, пулеметные ленты времен Великой Отечественной войны и ручной противотанковый гранатомет «Таволга».

Ученики также увидели медали и другие награды советского периода и прочитали сохранившиеся письма солдат.

Школьникам показали военную литературу и старинные бумажные купюры, одна из которых сохранилась со времен царской России - 1898 года.

Всего в фестивале, который стартовал 7 ноября, принимают участие 20 школьных музеев. Посетить многочисленные выставки можно до 5 декабря в выставочном комплексе «Артишок».

Школы Химки Музеи Фестивали
26 ноября 2024, 19:44
«Социальная ипотека» помогла еще одному фельдшеру из Химок приобрести жилье
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Медработник подстанции скорой помощи в городском округе Химки Лидия Поташева приобрела жилье по программе «Социальная ипотека». Семья фельдшера отметит новоселье в просторной двухкомнатной квартире.

Медик Лидия Поташева уже около пяти лет лечит пациентов в городском округе Химки.

«Всегда спешим на помощь к самым разным пациентам. Наши любимые бабушки часто страдают из-за скачков давления или „стало плохо с сердцем“. Случается, выезжаем на дорожно-транспортное происшествие», - поделилась фельдшер подстанции скорой помощи в Химках Лидия Поташова.

Женщина воспитывала двоих детей в съемной квартире. Коллеги рассказали ей о программе «Социальная ипотека». Тогда медик решила подать документы и стать ее участницей.

«Мы выбрали „двушку“ в хорошем состоянии на вторичном рынке. Уже переехали. Нам нравится благоустроенный район, рядом с домом школа, детский сад», - поделилась она.

Отметим, что программу «Социальная ипотека» реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Согласно условиям жилье могут получить работники медицины, учителя, молодые ученые и другие уникальные специалисты. Правительство Московской области покупает жилье для обладателей сертификатов на социальную ипотеку, а сами участники льготной программы выплачивают только проценты по кредиту.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Ипотека Социальная ипотека
26 ноября 2024, 19:36
Школьникам из Химок рассказали об истории органов внутренних дел
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Учащиеся лицея № 10 и Аэрокосмического лицея городского округа Химки посетили военную экспозицию фестиваля школьных музеев. Ребятам рассказали об истории Министерства внутренних дел в Химках, а также о роли департамента в период Великой Отечественной войны.

Учащиеся химкинских школ изучили карту обороны рубежей Москвы на направлении Крюково-Химки-Москва, а также рассмотрели гильзы, патроны и снаряды времен Великой Отечественной войны. Все это представила на стенде «Музея истории Управления Министерства внутренних дел России по городскому округу Химки» образовательная организация «Лига Первых» в выставочном комплексе «Артишок». Здесь развернули масштабную экспозицию в рамках фестиваля школьных музеев.

Экскурсоводы рассказали ребятам, что войска Народного комиссариата внутренних дел сыграли значимую роль в обороне Москвы и близлежащих территорий. Помимо этого, школьники узнали о деятельности Отдельной мотострелковой бригады особого назначения - первом подразделении спецназа в нашей армии.

Отметим, что посетить фестиваль можно до 5 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Музеи Фестивали
26 ноября 2024, 19:36
«Инвестор приходит на все готовое». В чем уникальность новых индустриальных парков Подмосковья?
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«Инвестор приходит на все готовое — на пять в одном», — так глава Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о том, какую поддержку дают индустриальные парки. Их уже 70 в регионе, построят еще пять государственных.

«Инвестор приходит на все готовое - на пять в одном », - так глава Подмосковья Андрей Воробьев напомнил о том, какую поддержку дают индустриальные парки. Их уже 70 в регионе, построят еще пять государственных.

«Смысл индустриальных парков в том, что инвестор приходит, по сути, на все готовое: электричество, газ, дороги, инфраструктура, другие удобства. Это весомое конкурентное преимущество», - отметил губернатор.

Индустриальные парки уже очень хорошо себя зарекомендовали. Каждый год приходят около 100 новых резидентов. Заполняемость достигла 88%, а десять лет назад было 28%.

С этого года внедряют тот самый формат «пять в одном». По такому стандарту сейчас строят государственный индустриальный парк.

«Совсем недавно заложили в Ленинском городском округе первый государственный индустриальный парк в новом формате», - рассказал Андрей Воробьев.

Инвестиции Андрей Воробьев Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
26 ноября 2024, 19:14
Закон Мособлдумы о штрафах за нарушения правил о питомцах приняли в России
Unsplash
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Госдума приняла закон, разработанный Мособлдумой, вводящий административную ответственность за нарушение правил содержания домашних животных. По словам председателя Комитета Мособлдумы по аграрной политике Сергея Керселяна, федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» уже содержит требования к их содержанию, включая домашних питомцев.

В КоАП России прописана ответственность за нарушения в обращении с животными, но нормы для домашних животных отсутствовали.

«В 2021 году в Московской области была введена административная ответственность за нарушение правил выгула домашних животных. Мособлдума предлагает распространить такую практику на всю территорию страны и установить федеральным законом ответственность за несоблюдение требований к содержанию именно домашних животных», - подчеркнул Керселян.

Член Комитета Госдумы Отари Аршба сообщил о трех поправках к законопроекту, две из которых были приняты. Одна носит технический характер, а вторая включает установление ответственности по статье 8.52 КоАП и повышение штрафов: для граждан - от 1,5 до трех тысяч рублей, для должностных лиц - от пяти до 15 тысяч рублей, для юридических - от 15 до 30 тысяч рублей.

Штрафы Законы Животные Мособлдума

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