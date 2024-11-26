Ученики лицея № 12 посетили фестиваль школьных музеев в Химках

Медработник подстанции скорой помощи в городском округе Химки Лидия Поташева приобрела жилье по программе «Социальная ипотека». Семья фельдшера отметит новоселье в просторной двухкомнатной квартире.

Медик Лидия Поташева уже около пяти лет лечит пациентов в городском округе Химки.

«Всегда спешим на помощь к самым разным пациентам. Наши любимые бабушки часто страдают из-за скачков давления или „стало плохо с сердцем“. Случается, выезжаем на дорожно-транспортное происшествие», - поделилась фельдшер подстанции скорой помощи в Химках Лидия Поташова.

Женщина воспитывала двоих детей в съемной квартире. Коллеги рассказали ей о программе «Социальная ипотека». Тогда медик решила подать документы и стать ее участницей.

«Мы выбрали „двушку“ в хорошем состоянии на вторичном рынке. Уже переехали. Нам нравится благоустроенный район, рядом с домом школа, детский сад», - поделилась она.

Отметим, что программу «Социальная ипотека» реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Согласно условиям жилье могут получить работники медицины, учителя, молодые ученые и другие уникальные специалисты. Правительство Московской области покупает жилье для обладателей сертификатов на социальную ипотеку, а сами участники льготной программы выплачивают только проценты по кредиту.

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