Ученики Андреевской школы в Солнечногорске сдали нормы ГТО

Первыми к выполнению нормативов присоединились ученики девятых и 11-х классов Андреевской школы. Ребята прошли следующие испытания: бег на 60 метров, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине за одну минуту. Также девушки пробежали два километра, а юноши - три.

Результаты испытаний можно узнать на официальном сайте ГТО.

«Сейчас у подростков идет тенденция на занятия спортом. Ученики школы в хорошей физической форме, практически все участники справились с испытаниями на отлично», - отметил начальник управления молодежной политики, физической культуры и спорта Игорь Артамонов.

Чтобы получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения, абитуриенту необходимо иметь знак отличия ГТО за текущий или предыдущий год. Информацию о возможности получения баллов и их количестве можно найти на сайтах университетов.

Тем, кто планирует поступать в институты в следующем году, рекомендуется сдать нормативы до 31 марта, чтобы не пропустить начало работы приемной комиссии. Это связано с тем, что приказы о присуждении знаков отличия издаются в конце каждого квартала.

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