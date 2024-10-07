07 октября 2024, 11:35

Ученики Андреевской школы в Солнечногорске сдали нормы ГТО

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Сдача нормативов ГТО возобновилась с началом нового учебного года в школах Солнечногорска. Абитуриенты со значком ГТО могут получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения.

Первыми к выполнению нормативов присоединились ученики девятых и 11-х классов Андреевской школы. Ребята прошли следующие испытания: бег на 60 метров, сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине за одну минуту. Также девушки пробежали два километра, а юноши - три.

Результаты испытаний можно узнать на официальном сайте ГТО.

«Сейчас у подростков идет тенденция на занятия спортом. Ученики школы в хорошей физической форме, практически все участники справились с испытаниями на отлично», - отметил начальник управления молодежной политики, физической культуры и спорта Игорь Артамонов.

Чтобы получить дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения, абитуриенту необходимо иметь знак отличия ГТО за текущий или предыдущий год. Информацию о возможности получения баллов и их количестве можно найти на сайтах университетов.

Тем, кто планирует поступать в институты в следующем году, рекомендуется сдать нормативы до 31 марта, чтобы не пропустить начало работы приемной комиссии. Это связано с тем, что приказы о присуждении знаков отличия издаются в конце каждого квартала.

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Спортсмены Вузы Солнечногорск
07 октября 2024, 12:16
Фестиваль поклонников отечественного автопрома прошел в Богородском округе
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Фестиваль отечественного автопрома «Тазофест» прошел в Электроуглях. На площади собрались настоящие ценители машин Lada.

Итоги фестиваля «Тазофест» подвели в Электроуглях. На площади перед культурно-досуговым центром «Квант» собрались истинные ценители машин Lada.

Для них машина - это не просто средство передвижения, а настоящая любовь, в которую они готовы вкладывать время, силы и деньги.

Участники представили своих железных коней с доработками, тюнингом, ярким дизайном кузова.

На площади были организованы тематические зоны, где можно было узнать об особенностях ремонта старых авто, задать вопросы участникам и гостям фестиваля.

Также всех участников ждали конкурсы с призами, музыка народное голосование по выбору автомобиля - фаворита фестиваля.

Всего 21 участник поборолся за победу в «Тазофесте».

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Фестивали Машины Богородский
07 октября 2024, 12:16
Ежегодный онлайн-зачет по финансовой грамотности в Подмосковье пройдет с 8 по 29 октября
Unsplash
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Ежегодный всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности пройдет с 8 по 29 октября. В Мининвесте Подмосковья сообщили, что участники смогут проверить свои знания в финансах и получить рекомендации для их улучшения. Самые успешные участники получат именные сертификаты.

Зачет можно пройти как индивидуально, так и всей семьей. Сложность заданий зависит от возраста, а сами вопросы основаны на реальных жизненных ситуациях. Для опытных участников предусмотрен продвинутый уровень.

Детям младшего возраста будут доступны интерактивные задания в игровой форме, а для школьников 7–11 классов с 15 по 17 октября пройдет олимпиадный зачет, успешное прохождение которого даст возможность выйти в финал всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». Победители получат льготы при поступлении в вузы.

Зарегистрироваться на зачет можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Инвестиции
07 октября 2024, 11:55
Фестиваль акварели памяти художника Коробкова открыли в Лобне
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Традиционный фестиваль «Яблоневый сад» в седьмой раз проходит в Лобне. Жители смогут увидеть работы 70 авторов со всей России.

Выставка открылась в художественной галерее Лобни. Фестиваль посвящен памяти основателя учреждения, заслуженного художника России Владимира Коробкова.

В экспозиции находятся 125 работ 70 авторов. Акварели представили как профессионалы, так и молодые таланты.

Отметим, что фестиваль организуют в Лобне уже в седьмой раз. Увидеть работы можно в галерее в доме № 16 на улице Ленина до 6 ноября.

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Лобня Художники Фестивали
07 октября 2024, 11:53
Свыше 300 здоровых детей родились от матерей с ВИЧ в Подмосковье с января
Пресс-служба Минздрава МО
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Свыше 300 здоровых детей родились от матерей с ВИЧ в Подмосковье с начала года.

Имеющие положительный ВИЧ-статус женщины могут получить необходимую терапию при постановке на учет по беременности. При своевременно назначенном лечении ребенок родится здоровым, рассказали в подмосковном Минздраве. При соблюдении всех рекомендаций риск передачи вируса составляет менее 1%.

«Забота о здоровье мамы и малыша - наш приоритет. Особенно это важно для женщин, планирующих беременность при положительном ВИЧ-статусе. С начала года от родителей с ВИЧ у нас в регионе родились более 300 здоровых детей», - сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.

При планировании беременности важно заранее пройти обследование на ВИЧ и при положительном результате начать терапию.

В Подмосковье успешно реализуют программы перинатальной профилактики. Женщину наблюдают на всех этапах беременности и после родов. Ребенок также находится на контроле медиков до снятия диагноза. При выявлении инфекции ему назначают лечение в первые две недели.

Узнать больше о постановке на учет в СПИД-центр, а также о рекомендациях беременным можно по ссылке.

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