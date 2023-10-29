Ученики 29 школ Подмосковья приняли участие в спартакиаде в Красногорске
Открытие 55-й спартакиады состоялось на стадионе «Зоркий» в Красногорске. За победу в соревнованиях поборются ученики 29 окружных школ в 10 видах спорта. Основная цель мероприятия — приобщение детей к здоровому образу жизни.
Первыми в спартакиаде провели футбольные турниры. На поле вышли 25 команд, состоящих из учеников пятых-шестых классов. И хоть формат игр был сокращен, юным спортсменам представился хороший шанс показать свои способности.
Отметим, что в декабре проведут состязания по баскетболу и волейболу. Соревнования продлятся до апреля, а после подведения итогов наградят лучших участников. Самые отличившиеся команды пригласят на Президентские спортивные игры. Ежегодно в спартакиаде принимают участие более полутора тысяч школьников.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве 13 крупных спортивных объектов.
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