02 декабря 2024, 18:29

Ученикам православной гимназии рассказали о героизме ветеранов ВОВ из Лобни

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Ученики старших классов Православной гимназии узнали о героических событиях Великой Отечественной войны. Лекцию провел Андрей Дзюбенко из библиотечной системы Лобни.

Встреча была приурочена ко Дню воинской славы России, который отмечается пятого декабря. Этот памятный день связан с началом контрнаступления советских войск под Москвой в тысяча девятьсот сорок первом году. Лектор рассказал о первых месяцах войны: от вторжения нацистов до важнейших моментов Московской битвы.

Особое внимание уделили роли Лобненского рубежа. Школьники услышали о том, как мужество и стойкость защитников помогли остановить врага, переломив ход сражений. Такие встречи помогают молодому поколению лучше понять историю своей страны и ценить подвиг предков победивших фашизм.

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Лобня Школьники
02 декабря 2024, 18:35
Два новых автобусных маршрута запустили в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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На оперативном совещании глава Лобни Анна Кротова подвела итоги недели и наметила задачи на декабрь. Среди приоритетов — благоустройство, дорожные работы и развитие транспорта.

В городе продолжают обустраивать тротуары. Из запланированных двадцати трех участков завершены четырнадцать, оставшиеся работы завершат до конца года. В районе «Звонницы» приступили к укладке асфальта, а в Центральном парке идет заморозка льда для катка.

Транспортная инфраструктура также претерпела изменения. В Лобне начали работу два новых автобусных маршрута: номер восемь связывает парк Киово со станцией Лобня, а маршрут восемьсот шестьдесят пять «а» курсирует между станцией Лобня и Перепечинским кладбищем. На маршруте номер семнадцать обустроят шесть новых остановок до конца года, еще одиннадцать появятся в следующем.

«Мы завершаем год с отчетами по каждой сфере работы и будем рады услышать ваши предложения», - сказала глава Лобни Анна Кротова.

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Благоустройство Лобня
02 декабря 2024, 18:32
Два врача из Ленинского округа стали лауреатами областного конкурса
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Два сотрудника Видновской клинической больницы отличились на ежегодном конкурсе на соискание премии «Подмосковный врач». Педиатры Рамил Шахвеледов и Наталья Калиничева вошли в топ-100 лучших медиков региона.

Участников состязаний нужно было пройти компьютерное тестирование, выполнить практическое задание и найти решение в определенной ситуации. Для каждого медика задачи разрабатывались индивидуально. Участвовать в конкурсе могли только специалисты со стажем работы не менее пяти лет в медицинских учреждения Подмосковья.

Все сто лауреатов конкурса «Подмосковный врач» получат единовременную выплату в размере 180 тысяч рублей.

Наталья Калиничева переехала в Видное из Воронежа и занимается лечением детей более девяти лет. Рамил Шахвеледов имеет восьмилетний стаж работы педиатром, в том числе два года - в детской поликлинике Видного, куда приехал после окончания медицинского университета в Саратове.

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Врачи Медицина Ленинский округ
02 декабря 2024, 18:31
Бал-маскарад для детей с ОВЗ пройдет в Лобне 8 декабря
Пресс-служба адмнистрации г.о. Лобня
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В городском округе Лобня состоится инклюзивный бал-маскарад для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Гостей ждут танцы, игры и встреча со сказочными героями.

Организаторы приглашают ребят в карнавальных костюмах и удобной обуви. В программе праздника - интерактивные развлечения с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также яркий парад колясок. Каждая семья сможет не только увидеть уникальные дизайнерские идеи, но и принять участие в конкурсе.

Бал-маскарад пройдет 8 декабря в 12:00 в ДК «Чайка» по адресу: Лобня, улица Дружбы, дом 3.

Вход свободный, приходить могут все без ограничений по возрасту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Лобня
02 декабря 2024, 18:21
Каток с искусственным льдом откроют в Ленинском округе 15 декабря
Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Муниципальный каток будет работать на стадионе Мисайловской школы уже третий город подряд. Специалисты уже приступили к установке объекта.

Каток будет открыт ежедневно. Жители со своими коньками смогут посещать его бесплатно. Будет работать также пункт проката коньков и спортивного инвентаря. Через каждые полтора часа работы катка лед будут приводить в порядок во время получасового перерыва.

Начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации муниципалитета Владимир Каширин анонсировал проведение на катке в Мисайлове ряда областных мероприятий. В частности 6 января зрители увидят шоу Ильи Авербуха с участием звезд фигурного катания и известных артистов.

На территории Ленинского округа зимой будут функционировать 23 ледовые площадки - в том числе на стадионе «Металлург» и дворовых территориях. На катке в Центральном парке в Видном в этом году установят новое световое оборудование и организуют музыкальное сопровождения для массового катания.

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Отдых Ленинский округ

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