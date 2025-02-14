Ученикам лицея № 21 в Химках рассказали об освобождении Азова в 1943 году

Начало февраля 1943 года ознаменовалось памятными событиями. Советские войска овладели городом и захватили железнодорожную станцию Азов.

«Мы бережно храним память о воинах Великой Отечественной войны - всех, кто не жалел жизни во имя Великой Победы. Сейчас в Азове есть мемориал „Павшим за Родину“, памятники Донскому Отряду местной Военной флотилии и летчикам, погибшим в боях за город», - отметил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Освобождение Азова дало начало серии других успешных операций советской армии.

Патриотическое мероприятие стало частью муниципальной общественной программы, которая реализуется в округе с начала июля прошлого года под лозунгом «Сохраняя прошлое - мы защищаем будущее». Всего с начала реализации проекта в Химках провели более 800 подобных встреч.