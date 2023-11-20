Ученик из Лобни Кирилл Аверченко создал робот-пылесос для уборки в школьной мастерской

Кирилл рассказал, что сейчас существует много моделей роботов-пылесосов, но не все они подходят для уборки в мастерской.

«Обычный робот не может качественно собрать стружку или опилки. Кроме того, робот должен быть недорогим и доступным для использования в школах. Я стремился создать именно такой аппарат», - отметил юный изобретатель.

На данный момент робот представляет собой движущуюся платформу с прикрепленным сверху небольшим пылесосом. Он передвигается по черной линии или по заранее заданной программе, собирая отходы. Многие детали для помощника на колесах Кирилл изготовил самостоятельно. Со временем планируется модернизировать конструкцию и оснастить ее собственным отсеком для мусора.

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