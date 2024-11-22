Ученица школы № 2 в Егорьевске победила на конкурсе Центрального Банка

Главный приз - поездка в детский лагерь в «Артек» на тематическую смену «Инвестирую в знания». Девушка посещала профильные занятия по ведению бизнеса, защите от мошенников и сбережению денежных средств. В будущем она планирует стать программистом. Победа в конкурсе от Центробанка помогла ей понять, что она движется в правильном направлении.

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«Финансовая грамотность и способы защиты от мошенничества» - именно на эту тему Центробанк провел конкурс среди учащихся. Валерия Белова из школы № 2 в Егорьевске стала его победителем, когда разработала мобильное приложение.

«Оно может прислать тревожное сообщение об угрозе, чтобы человек вовремя предпринял меры. Я думаю, что мое приложение будет востребовано, ведь за последнее время, по данным лаборатории Касперского, количество звонков от мошенников было увеличено на 42%», - рассказала победительница конкурса от ЦБ РФ Валерия Белова.