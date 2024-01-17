Ученица серпуховской гимназии Варвара Студенцова победила на конкурсе «Неопалимая купина»
Ученица гимназии № 1 в Серпухове Варвара Студенцова победила на региональном этапе конкурса «Неопалимая купина». Она представила работу в стиле витража в номинации «Декоративно-прикладное творчество».
Варвара Студенцова рассказала, что ее работа называется «Бесстрашный пожарный» и выполнена в стиле витраж.
«Витраж - это необычный вид искусства рисования по стеклу. Я подумала, что обычный рисунок - это как-то скучно для меня, поэтому выбрала витраж», - добавила Варвара Студенцова.
Девушка учится в восьмом классе. Все свободное время она посвящает творчеству и увлечению литературой. Кроме того, она занимается в художественной школе и участвует в творческих конкурсах.
«Первый раз в таком конкурсе я принимала участие примерно два года назад, тогда я заняла в регионе второе место. Мне очень понравилось, и я решила еще раз попробовать. И в этот раз уже заняла первое место во всероссийском этапе», - объяснила Варвара Студенцова.
Она подчеркнула, что на выполнение работы у нее ушло три дня. Победительница добавила, что считает профессию пожарного одной из самых важных и значимых, поскольку они приходят на помощь людям в самые трудные моменты.
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