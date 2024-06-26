26 июня 2024, 16:02

Ученица из Королева выиграла Гран-при премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого»

Медиасток.рф
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Победительницей четвертого сезона премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» стала 16-летняя София Ксенофонтова из Королева. Девушка представила на конкурс свой проект по использованию беспилотников для обнаружения чрезвычайных ситуаций в лесах с точным указанием координат происшествия.

Как рассказала глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, на конкурс прислали свои заявки более 80 тысяч участников из 78 стран мира, а учитывая сложность научно-исследовательских проектов, она утвердила по два первых, вторых и третьих места в старшей возрастной группе в номинации «Экопроект».

Второе место на конкурсе «Экология - дело каждого» занял 17-летний Егор Синцов из Нижегородской области. Он разработал беспилотник для контроля за мусорным полигоном. 11-летняя Елизавета Яшнева из Нефтеюганска представила устройство для защиты редких птиц от гибели на линиях электропередачи - у нее третье место.

«С огромной благодарностью и радостью поздравляю победителей и призеров IV сезона премии. Вы еще раз доказали, что экология - дело каждого. Спасибо за вашу заботу о природе!» - сказала Радионова.

Она добавила, что в этом году специальный приз от Николая Валуева получила Алиса Воронова из Петропавловска-Камчатского, которая по льду на собачьей упряжке пересекла весь Байкал, собирая по дороге мусор и знакомясь с местными экологами. Кроме того, пятеро участников получили призы от кампании «Сибур» в специальной номинации «Пластик как часть экологичного образа жизни». Победительницей стала 9-летняя Полина Веретенникова из Белгородской области. Она представила проект сортировки отходов при помощи звуковой установки.

«Число людей - и детей, и взрослых, которые сегодня хотят помогать природе, выросло многократно. Мы это видим на примере нашей премии „Экология - дело каждого“. С начала проекта мы получили свыше 210 тысяч работ из 78 стран. Объединяются семьи, разные поколения, школьные классы, отряды волонтеров и трудовые коллективы», - рассказала Радионова.

Традиционно судили участников глава Росприроднадзора Светлана Радионова, телеведущий и ученый Николай Дроздов, знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, Народный артист России Игорь Бутман, Народный художник России Никас Сафронов, тележурналист Елена Летучая и другие.

«Экология - дело каждого» - это ежегодная премия Росприроднадзора, которую учредили 31 марта 2021 года. Ее присуждают за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры.

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Природа Королев Экология конкурсы
26 июня 2024, 17:16
Парк «Гучково» в Дедовске благоустроят к сентябрю
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Центральную часть города Дедовска обновят к осени. Проект благоустройства охватит парк «Гучково» и сквер с прудом вблизи Георгиевской церкви.

Проект рассчитан на большую территорию - почти пять гектаров. Он стал призером VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, а также выиграл федеральный грант.

Локацию для обустройства выбрали сами жители города. Там появятся зоны для прогулок и тихого отдыха, а также детские и спортивные площадки, места для выгула собак.

Подрядчик уже проложил освещение в парке, установив в сквере 128 светильников. Также провели работы по водоснабжению. Вскоре в парке появятся общественные туалеты и умывальники.

Сейчас строители приступили к укладке газона и установке основания детских площадок. Продолжаются работы по бетонированию тротуаров. Согласно проекту общая площадь дорожно-тропиночной сети составит порядка 5,8 тысяч квадратных метров.

Завершить все работы планируется к сентябрю.

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Благоустройство Истра Парки
26 июня 2024, 17:12
Глава Химок проверил качество содержания домов в микрорайоне Левобережный
Администрация г.о. Химки
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин встретился с жителями микрорайона Левобережный. Он проверил состояние жилых домов на Совхозной улице и оценил готовность систем к отопительному сезону.

Дом № 15 на Совхозной улице уже готов к зиме. Специалисты запустили индивидуальный тепловой пункт, очистили теплообменник и фильтры, установили современное оборудование. Стандартные процедуры пройдут и в других домах микрорайона.

«Обход и проверку жилого фонда проводим вместе с химчанами. Они озвучивают просьбы, пожелания, предложения, задают вопросы. Для нас важно, чтобы все заявленные работы были выполнены в срок и без нареканий со стороны жителей», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Отметим, что к осеннее-зимнему сезону в Химках подготовят свыше 1440 жилых домов. Специалисты проведут проверки и наметят необходимые работы: обновят оборудование, заменят или отремонтируют котлы. Также подготовят 38 центральных тепловых пунктов и 17 котельных, заменят линии теплосети по 82 адресам.

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Благоустройство Химки Ремонтные работы
26 июня 2024, 16:58
Выставка художницы Полины Буториной началась в «Умной библиотеке» в Химках
Администрация г.о. Химки
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Персональная выставка художницы Полины Буториной проходит в «Умной библиотеке» в Химках. Гости могут увидеть пейзажи и натюрморты на весеннюю тематику.

Художница писала работы в стиле импрессионизма с элементами реализма. Полотна отличаются яркостью красок и особым авторским почерком. Полотна изображают цветущее время года в разных уголках России.

«Это уже вторая выставка, посвященная пленэру, потому что он позволяет передать момент. Композиция строится стихийно, никакой фотоаппарат не передаст такую картину. Люди это чувствуют», - рассказала художница.

Полина Буторина стала призером Всероссийского конкурса живописи и графики Russcoart. Ранее в Химках уже были представлены ее работы «Кавказские сезоны».

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Выставки Химки Художники
26 июня 2024, 16:45
Свыше 1,2 тысячи спортсменов примут участие в забеге в Зарайске 29 июня
Оргкомитет Экстремального забега "Зарайский бизон"
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Забег «Зарайский бизон» состоится в Подмосковье 29 июня. Его участниками станут свыше 1,2 тысячи спортсменов, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Спортивное мероприятие пройдет в окрестностях исторически значимых объектов Зарайска. Бегунам предстоит преодолеть два вида трасс: трейл-маршрут для одиночного забега и дистанция по пересеченной местности с препятствиями. Вторая трасса подготовлена для команд.

Для гостей и участников забега в этот день пройдут мастер-классы, концерты, аукционы и другие интерактивные мероприятия. По итогам забега спортсменам вручат медали и памятные подарки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Зарайск

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