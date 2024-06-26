Как рассказала глава Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, на конкурс прислали свои заявки более 80 тысяч участников из 78 стран мира, а учитывая сложность научно-исследовательских проектов, она утвердила по два первых, вторых и третьих места в старшей возрастной группе в номинации «Экопроект».

Второе место на конкурсе «Экология - дело каждого» занял 17-летний Егор Синцов из Нижегородской области. Он разработал беспилотник для контроля за мусорным полигоном. 11-летняя Елизавета Яшнева из Нефтеюганска представила устройство для защиты редких птиц от гибели на линиях электропередачи - у нее третье место.

«С огромной благодарностью и радостью поздравляю победителей и призеров IV сезона премии. Вы еще раз доказали, что экология - дело каждого. Спасибо за вашу заботу о природе!» - сказала Радионова.

Она добавила, что в этом году специальный приз от Николая Валуева получила Алиса Воронова из Петропавловска-Камчатского, которая по льду на собачьей упряжке пересекла весь Байкал, собирая по дороге мусор и знакомясь с местными экологами. Кроме того, пятеро участников получили призы от кампании «Сибур» в специальной номинации «Пластик как часть экологичного образа жизни». Победительницей стала 9-летняя Полина Веретенникова из Белгородской области. Она представила проект сортировки отходов при помощи звуковой установки.

«Число людей - и детей, и взрослых, которые сегодня хотят помогать природе, выросло многократно. Мы это видим на примере нашей премии „Экология - дело каждого“. С начала проекта мы получили свыше 210 тысяч работ из 78 стран. Объединяются семьи, разные поколения, школьные классы, отряды волонтеров и трудовые коллективы», - рассказала Радионова.

Традиционно судили участников глава Росприроднадзора Светлана Радионова, телеведущий и ученый Николай Дроздов, знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, Народный артист России Игорь Бутман, Народный художник России Никас Сафронов, тележурналист Елена Летучая и другие.

«Экология - дело каждого» - это ежегодная премия Росприроднадзора, которую учредили 31 марта 2021 года. Ее присуждают за интересные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры.

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