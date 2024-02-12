Учебный корпус школы № 10 построят в Мытищах к 2026 году

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, строительством займется группа «Самолет». Площадь четырехэтажного здания составит 3,7 тысячи квадратных метров, там будут заниматься ученики 5-11-х классов.

На первом этаже корпуса будет работать столовая на 200 мест, на втором - учебные классы и центр детских инициатив, на третьем - теплый переход между двумя зданиями, а также лаборантские и кабинет изобразительных искусств. На последнем этаже дети будут изучать информатику и химию.

На территории обустроят спортивные площадки, футбольное поле, а также проведут озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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