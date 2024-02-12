12 февраля 2024, 09:51

Учебный корпус школы № 10 построят в Мытищах к 2026 году

Группа "Самолет"
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Учебные корпус школы № 10 на 200 мест построят в Мытищах по программе комплексного развития территорий микрорайона 20. Завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года.

Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, строительством займется группа «Самолет». Площадь четырехэтажного здания составит 3,7 тысячи квадратных метров, там будут заниматься ученики 5-11-х классов.

На первом этаже корпуса будет работать столовая на 200 мест, на втором - учебные классы и центр детских инициатив, на третьем - теплый переход между двумя зданиями, а также лаборантские и кабинет изобразительных искусств. На последнем этаже дети будут изучать информатику и химию.

На территории обустроят спортивные площадки, футбольное поле, а также проведут озеленение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой школе в Павловской Слободе. Ее откроют к 1 сентября, там будут работать секции по робототехнике, туризму и журналистике.

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Школы Мытищи Строительство
12 февраля 2024, 09:47
Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 12 февраля
Минтранс МО
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Загруженность крупных магистралей и шоссе в Подмосковье составила четыре балла утром в понедельник. В Минтрансе региона рассказали, что на дорогах находятся 726 тысяч машин.

Заторы наблюдаются в сторону Москвы на Варшавском, Каширском, Калужском, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском, Рублево-Успенском и Щелковском шоссе, а также на трассах А-105, М- 1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры» и М-9 «Балтия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке новых автобусов в 2024 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители
12 февраля 2024, 09:28
Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров по качеству жизни
РИА «Новости»
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Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье сохранили лидирующие позиции в рейтинге по качеству жизни в российских регионах. Топ субъектов страны составили эксперты РИА «Новости». Он стал уже 12-м по счету.

При составлении рейтинга специалисты анализировали 66 показателей, отражающих фактическое состояние разных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере того или иного региона.

На основе этих индикаторов рассчитывался рейтинговый балл для оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования субъектов.

По итогам 2023 года первые позиции в списке заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская область. У столицы и города на Неве сводный рейтинговый балл при этом превышает 80 (при возможном диапазоне от 1 до 100), а у Подмосковья он вплотную приблизился к этому уровню, указало агентство.

По словам составителей рейтинга, эти три региона остаются в лидерах уже много лет, существенно опережая по сводному баллу других участников.

В первую десятку топа также включили Кубань, Татарстан, Ленинградскую и Калининградскую области, ХМАО, Ростовскую и Самарскую области. Попала в нее и Ростовская область, поднявшаяся с 15-го на девятое место. А вот Белгородская область с шестого места опустилась на 11-е.

Последние места в рейтинге заняли Калмыкия, Курганская область, Архангельская область, Карачаево-Черкесская Республика, Алтай, Бурятия, Забайкальский край, ЕАО, Ингушетия и Тува.

Ключевыми негативными факторами, по словам авторов рейтинга, стали невысокий уровень социально-экономического развития, довольно высокий уровень безработицы, а также отставание по доходам населения.

Санкт-Петербург Рейтинги Россия Москва
11 февраля 2024, 21:18
Более 150 жителей Подмосковья поучаствовали в лыжных соревнованиях в Подольске
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В ежегодных лыжных соревнованиях памяти Подольских курсантов приняли участие более 150 человек. В забеге, который проводится уже в третий раз, участвовали не только профессиональные спортсмены, но жители Подмосковья с детьми.

На дистанциях от 500 метров до 3 километров выступали девушки и юноши в шести возрастных категориях - воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Труд». Соревнования, в которых с удовольствием поучаствовали и семьи с детьми, прошли в Дубровицком лесу.

Как рассказал участник семейного забега Сергей Антонов, вместе со своей дочерью, которая встала на лыжи впервые, они преодолели дистанцию в один километр.

«Самое основное, что привело нас на эти соревнования, то, что они посвящены Подольским курсантам. В детстве мы участвовали в семейных забегах и очень рады, что в родном городе возрождается семейный спорт, это важно, потому что мотивирует к движению», - поделился Сергей Антонов.

Организовал соревнования комитет по физической культуре и спорту администрации городского округа Подольск, а награды победителям вручили депутаты Горсовета Максим Круглов и Алексей Стулов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Подольск
11 февраля 2024, 20:42
Спортсмены из Подмосковья выиграли серебряную и бронзовую медали на Спартакиаде сильнейших
Фото: союз биатлонистов России
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Подмосковные спортсмены завоевали серебряную и бронзовую медали на Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта. Теперь в копилке сборной Московской области уже шесть наград.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, биатлонистка Анастасия Гореева завоевала третье место в гонке преследования на 10 километров. Это уже вторая ее бронзовая медаль на Спартакиаде. Ранее Гореева пришла третьей в спринтерской гонке на дистанции семь с половиной километров.

Серебряная медаль у сборной Московской области в смешанной эстафете по шорт-треку. За победу боролись спортсмены Александр Шульгинов, Яков Шуляк, Павел Конычев, Фаиля Аймалетдинова, Дарья Краснокутская и Анастасия Данилова.

Ранее конькобежка Фаиля Аймалетдиновова принесла «золото» своей команде, оставив позади соперниц на дистанции 500 метров среди женщин.

Напомним, что во II Всероссийской Спартакиаде по зимним видам спорта среди сильнейших принимают участие 165 спортсменов из Подмосковья. Соревнования по 14 видам спорта пройдут на территории пяти регионов РФ - Челябинской, Тюменской, Свердловской областях, а также в Красноярском и Краснодарском крае.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Биатлон

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