Учебную эвакуацию провели в подмосковном онкодиспансере

Безопасность сотрудников и пациентов - одна из важных задач медучреждений. Готовности персонала к чрезвычайным ситуациям уделяют большое внимание. Так, в больницах и клиниках проводят тренировочные эвакуации.

По словам ведущего инженера онкодиспансера Вадима Шнайдера, такие мероприятия входят в программу обеспечения безопасности медучреждений. Тренировки проводят регулярно, чтобы отработать навыки быстрого реагирования.

«Тренировка включала в себя несколько этапов: отработка действий при получении сигнала тревоги, организация эвакуации пациентов из палат, а также взаимодействие с экстренными службами. Особое внимание было уделено правильной эвакуации маломобильных пациентов, для которых были предусмотрены специальные средства транспортировки», - рассказал он.

Тренировки помогают минимизировать риски при возникновении ЧС.

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